Nuovi ospiti e anticipazioni sono stati annunciati da Mediaset a proposito di Live – Non è la D’Urso, il nuovo programma di Canale 5 che anche oggi, 8 maggio 2019, torna in prima serata con l’ottava puntata. Ma chi c’è stasera in studio?

Live – Non è la D’Urso, gli ospiti dell’8 maggio 2019: in studio anche Ilona Staller

Secondo le anticipazioni, tra gli ospiti attesi nella nuova puntata di Live – Non è la D’Urso di questo mercoledì 8 maggio 2019 ci saranno anche Ilona Staller e la “donna con la vita più stretta del mondo”.

Dopo l’intervista a Le Iene insieme al figlio, infatti, oggi in tv l’ex attrice di film a luci rosse tornerà a parlare del vitalizio “bloccato”. Insomma, pare proprio che nuove polemiche siano in arrivo attorno alla “pensione” di “Cicciolina”.

E intanto, in attesa di vederla in azione, certo è che, per questa sera, la Staller ha già deciso di affrontare gli “sferati”, gli ospiti fissi di Live così chiamati perché collocati all’interno di sfere. Ma quanti di loro saranno a lei favorevoli e, quanti, invece contrari?

Spazio, quindi, all’ospite in esclusiva internazionale. Parliamo della “donna con la vita più stretta del mondo” Sophia Vegas, diventata mamma dopo il suo ultimo intervento “choc” (l’asportazione di alcune costole).

Live – Non è la D’Urso, le anticipazioni della puntata di stasera: novità sul caso Pamela Prati

Inoltre, secondo le anticipazioni ufficiali, nella puntata di stasera di Live – Non è la D’Urso si tornerà ad affrontare anche il caso del presunto matrimonio di Pamela Prati e il misterioso “fidanzato” Marco Caltagirone (anche detto: Mark).

A proposito del caso Prati, infatti, il nuovo promo diffuso da Mediaset già annuncia non soltanto nuovi documenti in merito, ma anche verità (dal sapore definitivo?) sulla telefonata ospitata la scorsa settimana dal programma di Canale 5 (in arrivo una perizia telefonica sulla voce del presunto Mark).

Nel frattempo, però, pare che le nozze siano state annullate. Ma come mai? Intanto, su Twitter è per prima la D’Urso a promettere “verità” ai telespettatori, anche dando appuntamento per la nuova diretta di stasera.

Live – Non è la D’Urso, come vedere in streaming il programma di Canale 5

Nuova diretta di Live – Non è la D’Urso, da vedere anche in live streaming e in streaming on demand su Mediaset Play, a partire dalle ore 21.30 circa di stasera. Questo, infatti, l’orario di inizio in tv del nuovo appuntamento col programma di Canale 5.