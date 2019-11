L’Isola di Pietro 4 si farà? Le parole di Gianni Morandi

L’Isola di Pietro 4 si farà? Le speranze dei fan sono tante. Ormai le avventure del dottor Pietro sono entrate nel cuore del pubblico di Canale 5. Qualcuno, però, frena sulla possibilità di una nuova serie. Chi? Come mai? Ecco tutte le ultime news sul futuro della fiction Mediaset.

L’Isola di Pietro 4 si farà? Gianni Morandi non è convinto

Cosa sta succedendo in Mediaset? Ebbene pare che i vertici sarebbero pronti a confermare la fiction con protagonista Gianni Morandi. Il problema, però, sarebbero le dichiarazioni del cantante. Come mai? A quanto pare Morandi ha iniziato a tirare il freno. Non pare essere sicuro o convinto di tornare sul set. Il problema?

“L’unico problema è la mia resistenza fisica. Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno. E tre anni alla mia età si sentono“.

Queste le dichiarazioni del cantante bolognese. Insomma pensando al futuro e ai mesi da passare sul set, Morandi ha detto cercato di prendere tempo.

Vista però la sua forma fisica i fan sono pronti a scommettere che, ben presto, riusciranno a convincerlo a tornare in Sardegna per girare nuovi appassionanti episodi. Come tutti sanno, ad esempio, Morandi si è sempre tenuto in forma. Il cantante corre quotidianamente, come documenta sui suoi social, e grazie alla sia inseparabile Anna mangia sano seguendo una dieta ben precisa.

L’Isola di Pietro 4: tutte le news sul rinnovo

I detrattori sottolineano che gli ascolti, ovvero i dati Auditel, non siano andati proprio come dovevano, eppure la fiction, nonostante il calo generale di tutte le Reti, ha retto comunque bene, proprio al contrario di altri programmi o serie tv. Oltretutto, vista la forte concorrenza, puntata dopo puntata, nonostante Tale e Quale Show su Rai 1, Morandi è riuscito a tener stretto a se uno zoccolo duro di quasi tre milioni di telespettatori.

Della volontà pertanto di fare L’Isola di Pietro 4 si vocifera da qualche giorno. Non c’è ancora nulla di confermato e di ufficiale, ma le voci si fanno sempre più insistenti con il passare del tempo.

Sul web si fanno ipotesi anche sulla possibile trama dei nuovi episodi. Si parla di Pietro e delle sue donne, quindi di una possibile storia d’amore per l’amato dottore. Si parla però anche di una possibile gravidanza per Caterina e della riconferma di Diego e Valerio Ruggeri ormai legati a doppia mandata ad Elena e a sua figlia.