Tananai si è fatto conoscere al grande pubblico con la sua partecipazione a Sanremo 2022, dove si è classificato ultimo con il brano “Sesso Occasionale”. Nonostante la classifica lo abbia messo all’ultima posizione, il cantante non ha reagito da “Ultimo”, ma anzi! La sua reazione ha spiazzato un po’ tutti: ha festeggiato per l’ultimo posto e scherzando ha detto: “Ci vediamo all’Eurovision, raga” catturando l’attenzione del mondo social.

Tananai: da “Sesso occasionale” a “Tango”, l’evoluzione artistica del cantautore che mette d’accordo tutti

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, a Sanremo 2023 si è classificato quinto con il bellissimo brano dal titolo “Tango”. Una ballata nostalgica che affronta un tema delicatissimo: l’amore a distanza a causa della guerra.

Il video che accompagna il brano di Tananai riprende la storia a distanza di Olga e Maxim, due ragazzi ucraini di 35 anni e della loro figlia Liza. Le immagini, riprese dai due protagonisti con i loro telefonini, raccontano le loro vite separate: lui in Ucraina in guerra e lei e la madre in Italia, ospiti di un signore italiano nel quartiere Isola di Milano, scappate in Italia il 28 marzo 2022.

Ma perché piace così tanto Tananai?

Tananai (soprannome che riprende un termine in lombardo con cui il suo caro nonno lo apostrofava scherzosamente, che ha il significato di “piccola peste”), quest’anno si è piazzato al quinto posto con una canzone struggente che ricorda quelle di Luigi Tenco. Ad accostare il nome di Tananai a quello di Tenco è stata Chiara Francini durante la lunga diretta di Domenica In – dopo il Festival -, dove l’attrice era presente nel parterre dei giornalisti.

Quello che piace di questo ragazzo è il suo modo di affronta la vita: sempre con il sorriso sulle labbra anche quando motivi per sorridere scarseggiano. A Sanremo 2022 ha cantato male, sbagliando la tonalità della canzone e stonando. Il cantante non si lasciò intimorire e dichiarò che si era divertito lo stesso. Lo scorso anno infatti, subito dopo la lettura della classifica (che lo vedeva all’ultimo posto) affermò: «Pensavo di aver fatto una figata, invece è andata una merda».

Il suo modo di essere così leggero e scanzonato anche di fronte a quel risultato, è piaciuto moltissimo al pubblico soprattutto al mondo social che di fatto lo porta in vetta alle classifiche. E paradossalmente la “merda” diventa una figata! “Sesso occasionale” di fatto diventa un tormentone cantato ovunque.

I successi di Tananai sono anche altri: i suoi concerti sono sold out, conquista il primo disco d’oro, Il brano “la dolce vita” in collaborazione con Fedez e Mara Sattei è il brano più trasmesso. La storia di Tananai ci insegna quindi che bisogna fare tesoro delle proprie sconfitte e trasformarle in energie positive per andare avanti e perseguire il proprio obiettivo senza lasciarsi abbattere.

Tananai da Sanremo Giovani, al quinto posto di Sanremo 2023

Alberto Cotta Ramusino, alias Tananai, è partito da Sanremo Giovani. Grazie alla sua vittoria al fianco di Yuman e Matteo Romano, arriva di diritto all’Ariston. Si classifica ultimo a Sanremo 2022, quinto a Sanremo 2023, dietro a Ultimo al 4 posto, Mr Rain al terzo, Lazza al Secondo e Mengoni al primo. Forse è proprio vero che gli ultimi saranno i primi, cosi come Vasco Rossi, che arrivò penultimo nel 1983 al Festival di Sanremo con il brano “Vita spericolata”.

Un ragazzo adorabile: educato, misurato e simpaticissimo, una sera, ospite in una delle puntate di Viva Rai 2 in collegamento da Sanremo alle 2 di notte, Fiorello lo coinvolge in una delle sue gag. Lo showman presenta Tananai come un suo collega “portatore di occhiaie” e poi scherzano sulla linea e il ritorno audio non proprio perfetto, Fiorello gli chiede chi ci fosse lì per il Wi Fi e Tananai sta al gioco rispondendo: “Credo che per il Wi Fi ci sono Ciccio e Mimmo”.

A quel punto Fiorello chiede chi sono Ciccio e Mimmo. Il cantante replica ridendo: “Sono due tipi che hanno il WiFi. Si sono presentati all’entrata dell’albergo dicendo che ce l’avevano”. Una gag surreale quanto simpatica che ha divertito moltissimo i telespettatori. Tananai era stato ospite anche di un’altra puntata del programma di Fiorello, e anche in quell’occasione ha sfoggiato una simpatia adorabile.

– "La possiamo fare sesso occasionale al volo?"

– @Tananai5: "Ah ma con me? No io no, sono qui per essere celebrato"

E anche per ricordare ancora una volta che "Sì o no" di @Fiorello sta bene con tutto 🤙 pic.twitter.com/szgosv2YFD — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) February 16, 2023

In alcune interviste Tananai ha dichiarato: «In genere mi piacciono tutte le cose che mi stimolano, anche se, prima o poi, la maggior parte di esse finisce per annoiarmi. La musica è l’unica che non lo fa mai. Sarà la musica il mio unico vero scopo nella vita».

A Tananai auguriamo che possa fare e vivere di tanta musica, e che non perda quella spontaneità e quella leggerezza che ce lo rendono così simpatico. Questo ragazzo ha una luce bellissima, accompagnata da una dolcezza caratteriale che lo rendono unico.