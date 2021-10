Ultimamente sono le donne a sbancare L’Eredità. Sono stati vinti oggi, 12 ottobre 2021, da Tiziana, neo campionessa, ben 30 mila euro. L’intuizione geniale per indovinare la parola della Ghigliottina è giunta pensando all’amata ‘nonna’ Pina. Proprio ‘nonna’ era la parola chiave che si sposava perfettamente con le altre cinque. Ecco cosa è successo nel game quiz condotto da Flavio Insinna ed in onda su Rai 1 prima del Tg.

L’Eredità, nuova vincita: Tiziana indovina la Ghigliottina

Nuova vincita a L’Eredità, il game quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Tiziana, neo campionessa, che ha vissuto e vive un po’ in giro per il mondo, da Livorno a Londra, ha portato a casa ben 30 mila euro. La cifra con cui è giunta a La Ghigliottina era ben più alta. Durante la scelta delle fatidiche 5 parole che le sarebbero servite da indizio per indovinare quella finale, ha però dimezzato più volte.

Come è giunta Tiziana ad indovinare la soluzione esatta e a portarsi a casa il gruzzoletto? Controllando le parole impresse davanti a lei, ovvero:

speranza

ricetta

Giovanna

consigli

sprint

la neo campionessa ha collegato soprattutto una di quest’ultime a sua nonna Pina. Proprio ‘sprint’, infatti, le ha fatto pensare alla persona che ama e stima più al mondo. Nonna Pina è una nonna sprint.

Altre parole che Tiziana ha collegato? Oltre a ‘ricetta’, ricordando di come siano buone le sue tagliatelle al ragù, proprio come dice una nota canzone de Lo Zecchino d’Oro, la campionessa è riuscita a collegare anche la parola ‘consigli‘. I dubbi sono nati con: speranza e Giovanna.

Per fortuna Flavio Insinna, senza troppi giri di parole, in un batter d’occhio ha confermato che la parola da indovinare era proprio ‘nonna’ e ha dato il via ai festeggiamenti in studio.

La CAMPIONESSA TIZIANA GRAZIE a sua NONNA Pina Sprint👵🏼🌟,questa sera ha trovato la parola de #LaGhigliottina🤩👏Vincendo così 30.000 euro!!!🤑 Quanto è Vero che i Nonni sono i nostri Angeli sulla Terra!!!💞👵🏼👴🏽💞 Buona serata #Ereditiers!😊👋

Arrivederci a domani con #leredita pic.twitter.com/4Iy3DSPZiA — Eliana Zica (@ZicaEliana) October 12, 2021

L’Eredità: tre neo campionesse vincenti

Nelle ultime settimane solo donne hanno vinto L’Eredità e portato a casa somme diverse. L’ultima in ordine temporale è stata Tiziana con 30 mila euro.

Prima di lei?