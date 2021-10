Nuova vincita a L’Eredità. Vinti oggi, 7 ottobre 2021, nella puntata del game quiz di Rai 1 condotta da Flavio Insinna, ben 57.500 euro. La nuova campionessa, Francesca, ha avuto l’intuizione giusta e ha indovinato correttamente la parola della Ghigliottina portandosi a casa il montepremi. E domani? Francesca tornerà in studio per una nuova sfida e per tentare di aumentare il suo gruzzolo.

L’Eredità vinti oggi 57.500 euro: cosa è accaduto alla Ghigliottina

Nuova campionessa e nuova vittoria. Come qualche giorno fa, come arrivano le donne alla Ghigliottina, il gioco di Flavio Insinna deve staccare un bel assegno. Cifre non molto importanti, ma comunque sempre soldi che L’Eredità deve versare nelle tasche dei suoi preziosi concorrenti.

Nella puntata in onda questa sera, giovedì 7 ottobre 2021, su Rai 1, prima del TG1 della sera, Francesca è diventata Campionessa e si è cimentata con una Ghigliottina che a detta dei molti telespettatori era abbastanza facile.

Le parole ottenute come indizio dopo aver dimezzato la cifra iniziale erano:

demonio

secolo

pura

industriale

ruota

Da qui, con pochi secondi per pensare, andando quasi a colpo sicuro, Francesca ha scritto immediatamente “invenzione” e consegnato il foglietto. L’intuizione geniale ha portato la Campionessa a tornare a casa con un ricco portafoglio. A Flavio Insinna, infatti, non è rimasto che confermare la parola scelta da Francesca e terminare la spiegazione di come questa si collegasse con tutti gli indizi presenti sullo schermo.

Stasera si fa FESTA🥳per la nuova CAMPIONESSA FRANCESCA che trovando la parola della #Ghigliottina"INVENZIONE",Vince 57.500 euro!!!🤑 Bravissima e Grandissima😉👏,piú delle sue perle giganti!!!😁😉 Buona serata #Ereditiers!!!😊

Arrivederci a domani con #Leredità 🙋‍♀️ pic.twitter.com/eEdIFqVBrZ — Eliana Zica (@ZicaEliana) October 7, 2021

L’Eredità: la Ghigliottina si conferma il gioco più amato

La Ghigliottina si conferma così il gioco più amato de L’Eredità. I telespettatori più social si divertono, infatti, a tentare di individuare la parola, dando prova della loro bravura, scrivendo la soluzione su Twitter prima ancora che il campione di turno la segni sul fatidico cartoncino arancione.

Molti telespettatori, invece, si collegano proprio verso la fine della puntata proprio per seguire soprattutto le fasi finali del gioco e dunque la Ghigliottina. A riprova ne sono i vari dati Auditel che ogni giorno segnalano un incremento notevole.

Solo ieri, 6 ottobre 2021, L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.874.000 spettatori per il 20% di share. Nell’ultima parte, invece, sono stati calcolati ben 4.079.000 spettatori per il 22.4% di share.