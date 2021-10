A L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna su Rai 1, sono stati vinti oggi, domenica 3 ottobre 2021, ben 20 mila euro dalla campionessa Francesca. La parola da indovinare nel gioco della Ghigliottina era “Mercante“. Ecco cosa è accaduto

L’Eredità: vinti ben 20 mila euro nel gioco finale

Cosa è accaduto nella Ghigliottina, l’ultimo gioco de L’Eredità? Indovinando il film Alien, Francesca è giunta all’ultimo gioco battendo Paolo e la collega. La bravissima campionessa, dopo una piccola pausa di riflessione, ha avuto modo così di riprovare a vincere il montepremi e questa volta ce l’ha fatta. Mentre, in precedenza, era riuscita a non dimezzare mai il montepremi, ma non aveva scovato la parola finale, questa volta, nonostante abbia dimezzato per ben due volte, Francesca ha trovato il fil rouge esatto.

Le parole fra cui Francesca ha dovuto scegliere, sperando di dimezzare il montepremi il minor numero di volte possibile, sono state?

Andreuccio da Perugia o Brancaleone da Norcia. Francesca ha scelto la seconda, ma ha dimezzato il suo montepremi arrivando a 40 mia euro. Parte o arte? Francesca ha dimezzato nuovamente. Seconda scelta errata. Gorizia o Venezia? Francesca ha indovinato e le si è accesa una lampadina in merito alla parola che poteva essere quella da scrivere per soluzione finale. Orecchie o orecchini? La parola giusta indicata da Francesca era orecchie. Fiera o feroce? La campionessa ha individuato correttamente la parola Fiera e ha completato così la lista.

Quale parola, però, era quella capace di legare tutte quelle sopra elencate? Cosa avevano in comune, cioè: Andreuccio da Perugia, Venezia e fiera con orecchie e arte?

La neo campionessa è riuscita a individuare la parola “mercante” e ad aggiudicarsi il montepremi. Francesca ha confermato, come avevano capito i telespettatori, di aver indovinato scegliendo Venezia e non Gorizia.

Il gioco della Ghigliottina e il successo su Twitter

Non solo Francesca, campionessa a L’Eredità, è riuscita a indovinare correttamente la parola. Molti, su Twitter, hanno scritto la soluzione corretta dimostrando di essere riusciti a capire il meccanismo del gioco e a scovare la parola esatta.

Solo Francesca, però, è tornata a casa con il portafoglio pieno.

Avrà la campionessa un’altra possibilità per aumentare il suo gruzzolo? Per scoprirlo non rimane che guardare la puntata di lunedì 4 ottobre in onda su Rai 1 prima del tg della sera.