La puntata de L’Eredità di oggi, domenica 5 dicembre 2021, non va in onda. Ecco il perché dell’assenza del game quiz condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Cosa verrà trasmesso al suo posto? Quando tornerà in onda?

L’Eredità oggi non va in onda: come mai?

Perché L’Eredità oggi non va in onda? Come succede da diverso tempo la puntata del game quiz di Flavio Insinna non terrà, come di consueto, compagnia agli affezionati telespettatori per lasciare spazio alla Finale de Lo Zecchino d’Oro. La kermesse canora dedicata ai più piccoli, infatti, dalle 17:20 circa andrà avanti fino alle 20:00, ovvero l’orario del TG1.

I telespettatori avranno modo di ri-ascoltare tutte le 14 canzoni in gara e di votare la loro preferita fino all’elezione di quella vincitrice della 64esima edizione dello Zecchino. Chi sarà a trionfare? Per scoprirlo occorrerà rimanere sintonizzati sull’ammiraglia Rai e seguire lo show condotto da Paolo Conticini e Francesca Fialdini.

Tanti gli ospiti che si alterneranno alle esibizioni per fare festa insieme come Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, ovvero i Buffycats della serie animata 44 Gatti.

Quando tornerà in onda L’Eredità?

L’appuntamento con una nuova puntata de L’Eredità è semplicemente rimandato di un solo giorno. Lunedì 6 dicembre 2021, dopo La Vita in Diretta, Flavio Insinna tornerà regolarmente in onda con nuovi sfidanti e nuove domande per tener tutti incollati al teleschermo fino alla Ghigliottina finale.

Il game quiz più amato di Rai 1 continua a mietere successi e ad essere il leader della sua fascia. Tutti seguono i concorrenti con grande attenzione fino alla fine del gioco. Come sempre la parte più amata dai telespettatori, così come si evince dall’analisi dei dati Auditel, è quella riguardante il gioco finale.

La Ghigliottina riesce a tener tutti con il fiato sospeso, ma fa anche in modo che gli utenti più social provino ad indovinare la soluzione ancor prima del campione di turno postando la loro parola su Twitter o Facebook.