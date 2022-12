Ritornata in onda nel suo consueto orario, a L’Eredità 2022 sono stati vinti oggi, lunedì 12 dicembre 2022, ben 180 mila euro dalla neo campionessa Chiara. Cosa è accaduto? Quali erano le parole de La Ghigliottina? Quale la soluzione? Ecco tutte le news sul game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

L’Eredità 2022 vinti 180 mila euro: Chiara sbanca il game

Nuova puntata de L’Eredità. Nuova puntata della Sfida tra campioni. Cosa è accaduto? Dopo aver battuto il campione Francesco, napoletano doc, alle stoccate finali, Chiara è giunta alla Ghigliottina con ben 180 mila euro.

La partita di Chiara è stata perfetta. Le cinque lingue che parla, più il dialetto bolognese, il fatto di essere una “super manager” e scrittrice, così come l’ha definita Insinna, le ha dato la possibilità di giocare al meglio con le parole e destreggiarsi tra i vari termini. Così tranello dopo tranello i quiz proposto non hanno avuto segreti per lei. Alla Ghigliottina il percorso è stato netto. Va aggiunto, però, viste le facce che faceva la campionessa, che a giocare a suo favore è stata anche la Dea Bendata. Un pizzico di fortuna, in fin dei conti, non guasta proprio mai.

Scegliendo:

lingua caso soldi esaminare stile

Chiara ha meditato su queste parole per trovare quella che le collegasse tutte. Nonostante il percorso netto, infatti, non aveva la soluzione in mente sin da subito.

La parola vincente quale era? Chiara ha scritto: “Questione“. A Flavio Insinna non è rimasto che confermare che fosse corretta. Il conduttore si è anche fatto due domande su come la prendessero negli uffici de L’Eredità vista la somma da sborsare.

L’Eredità torna con il consueto appuntamento

Finalmente, dopo i vari cambiamenti a causa dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar, L’Eredità è tornata ad andare in onda al solito orario ovvero dalle 18.55 circa fino a poco prima del TG1 delle 20.00.

Per ora le puntate sono quelle de La sfida al campione, un po’ come un super torneo. Presto, però, riprenderanno anche le altre.