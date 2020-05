Temptation Island 2020 si farà e questo è già noto. Nonostante il Coronavirus, Maria De Filippi ha già confermato di essere al lavoro per le nuove puntate dell’amato programma di Canale 5. Adesso, però, la news della conferma passa in secondo piano per un’altra succulenta novità: il possibile arrivo di un volto davvero noto all’interno del cast della trasmissione. Ma di chi si tratta? Chi è che ha chiesto di partecipare al popolare docu-reality per coppie trasmesso da Mediaset?

Leonardo Pieraccioni fa un appello per Temptation Island? “Vorrei fare il tentatore”

“Incredibile, ma vero!”. E’ stato Leonardo Pieraccioni a fare un’efficace mossa su Temptation Island. Con un video pubblicato sui social network, l’amato regista toscano si è voluto candidare in prima persona per un posto nel cast del programma.

Nel filmato diffuso sui vari profili online, Pieraccioni, rigorosamente in accappatoio grigiognolo e con tanto di fazzoletto alla mano, sostiene che “Questo è un appello pubblico” e che “Io quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island“.

Tutto vero? O, come spesso accade, l’amato attore nato a Firenze ha voluto fare uno scherzo goliardico ai suoi fan? Non è che siamo di fronte ad una “bischerata” da boom di visualizzazioni?

Chi può dirlo. Certo è, però, che dalla stessa produzione di Temptation Island hanno voluto dare credito alla simpatica iniziativa messa in piedi e hanno dunque deciso di rispondere all’appello.

Temptation Island risponde a Leonardo Pieraccioni: “Ti aspettiamo”

Tra i vari commenti apparsi sotto al video con Leonardo Pieraccioni, infatti, ne è spuntato anche uno che, senza dubbio, è riconducibile al profilo Instagram ufficiale di Temptation Island:

“Ti aspettiamo. Puoi iscriverti su Witty tv.it“, è stato un primo intervento della trasmissione, anche seguito dal “Magariiiiiii!” di Bettina Soldati, storico ufficio stampa della “padrona di casa” Maria De Filippi.

L’iniziativa online, dunque, pare già riscuotere ampio successo sui social, dove diversi vip, tra cui anche l’attore ed ex tronista Francesco Arca e la conduttrice tv Vanessa Incontrada, hanno voluto commentare la notizia con ironica approvazione.

Insomma, s’ha da fare o no Pieraccioni a “Temptation”? Al momento, tutto sembra convergere verso il “sì”, anche se spesso – lo ricordiamo – tra dura realtà e ironia dei social c’è una bella differenza.