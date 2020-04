Temptation Island 2020 ci sarà? Maria De Filippi e gli autori sono già a lavoro per realizzare la nuova edizione e relativi casting del fortunato programma di Canale 5. A confermarlo è stata la stessa conduttrice, che in una recente intervista ha anche parlato di come tornare in onda in tempi di Coronavirus.

Temptation Island 2020 si farà: la conferma di Maria De Filippi

Intervistata per la versione online di “Vanity Fair”, Maria De Filippi sembra confermare che Temptation Island 2020 si farà. E, un po’ come già successo per Uomini e donne, la conduttrice pare anche pensare a maggiore distanza tra i protagonisti della trasmissione.

La numero uno di Canale 5 svela infatti di essere già al lavoro col fine di «portarci avanti con il cast» e si dice convinta che «il contatto fisico non è necessariamente fondamentale», anche perché, fa sapere, a destabilizzare i fidanzati è la confidenza con chi li corteggia.

Dunque, nonostante le non poche difficoltà produttive legate al rischio di contagio da Covid-19, l’amata presentatrice di Mediaset ammette di non voler restare immobile e si trova d’accordo nel «prepararci anziché aspettare senza poter fare niente».

Temptation Island, aperti i casting per la nuova edizione

A confermare che la nuova edizione di Temptation Island si farà è anche la recente scelta di riaprire i casting. E ad ufficializzare la decisione è stato un nuovo promo già in rotazione sulle reti Mediaset.

I casting, fanno infatti sapere dalla Produzione del programma di Canale 5, riprendono «Nella speranza di tornare alla normalità al più presto» e «con le dovute attenzioni», anche perché «ora tutto è cambiato».

La trasmissione cerca coppie stabili, con un’età compresa tra i 25 e i 45 anni e senza figli. Il numero di telefono da chiamare per chi vuole partecipare è lo 06 3721721, oppure si può scrivere alla Redazione tramite l’apposito modulo messo a disposizione sul sito Witty.it.