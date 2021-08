Quali sono le serie tv Netflix da guardare a settembre 2021? Tra le novità, l’attesa prima parte de La Casa di Carta 5 e l’ultima stagione di Lucifer, che saluta i fan dopo sei anni di messa in onda. Scopriamo insieme la lista con tutti i titoli da non perdere.

Serie tv Netflix di settembre 2021: le novità

Il mese inizia il 1° settembre con l’uscita di Turning Point: l’11 settembre e la guerra al terrorismo, serie che documenta gli attacchi terroristi dell’11 settembre, dalla nascita di Al-Qaida negli anni ’80 alla forte risposta USA nella lotta contro il terrorismo. Il 3 settembre esce la prima metà de La Casa di Carta 5.

In questa ultima stagione, divisa in due parti, la banda si prepara ad affrontare l’esercito. Nello stesso giorno, Netflix rende disponibile Dive Club – Un tuffo nel mistero, serie teen d’avventura adatta per i fan di Outer Banks. I protagonisti sono un gruppo di adolescenti, abili sommozzatrici, che indagano su una serie di segreti e indizi, dopo la misteriosa sparizione di una di loro.

Il 7 settembre c’è On the verge – Al limite, serie con un cast di attrici stellare: Elizabeth Shue, Julie Delpy e Sarah Jones. Le protagoniste sono tre donne in cerca di lavoro che affrontano amore, lavoro e crisi di mezza età negli anni prima della pandemia a Los Angeles. L’8 settembre è in uscita Into the night 2, seconda stagione del thriller fantascientifico.

Il 10 settembre grande attesa per Lucifer 6, stagione conclusiva della serie Netflix. Il diavolo è diventato Dio: come se la caverà in questo suo nuovo ruolo?

Serie tv Netflix di settembre 2021: gli altri titoli del catalogo

Le uscite del mese di settembre proseguono con il 17 settembre con Sex Education 3, serie britannica con tante novità, a cominciare dalla gravidanza di Jean, la madre sessuologa del protagonista Otis. Il 22 settembre c’è Dear White People 4, ultima stagione dell’innovativa serie sul divario tra studenti bianchi e neri in una prestigiosa università americana.

Il 24 settembre esce Midnight Mass, attesa serie dal creatore di The Hunting. È un horror soprannaturale in cui l’arrivo di un enigmatico prete in una comunità isolata scatena una serie di eventi paranormali.

Il mese si conclude con due uscite il 30 settembre: la prima è la seconda stagione della serie turca Love 101; l’altra è la serie italiana Luna Park, ambientata nella Roma degli anni Sessanta.