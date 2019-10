Nuovo appuntamento con “Le parole della settimana”, il programma condotto da Massimo Gramellini in prima serata su Rai3. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 12 ottobre 2019.

Sabato 12 ottobre 2019 alle ore 20.20 torna in prima serata “ Le parole della settimana “, il programma del sabato sera di Rai3 condotto da Massimo Gramellini. Come sempre ad aprire la puntata ci sarà un’intervista faccia a faccia che vedrà questa settimana il giornalista e scrittore confrontarsi con Bianca Berlinguer. Il volto storico del programma di successo #CartaBianca parteciperà al programma per parlare del libro “Storia di Marcella che fu Marcello” ispirato alla vita di Marcella Di Folco, nata uomo e poi diventata donna. Una storia che la Berlinguer ha avuto in affido dalla donna poco prima della sua morte.

Tra gli ospiti della seconda puntata anche Eva Riccobono, modella ricercatissima in tutto il mondo, ma anche attrice attualmente impegnata a teatro nello spettacolo Coltelli nelle galline che racconta la storia di un triangolo d’amore in contesto bucolico. Ospite anche Mario Calabresi, l’ex direttore di Repubblica, che parlerà del libro “La mattina dopo” in cui ha raccontato il suo addio al giornale fondato da Eugenio Scalfari.

Le parole della settimana, nuova stagione con Massimo Gramellini

Ma non finisce qui, visto che Massimo Gramellini è pronto ad accogliere in studio anche Roberto Burioni, medico virologo e divulgatore scientifico che recentemente ha pubblicato il libro Omeopatia, bugia, leggende e verità in cui punta il dito contro la cosiddetta medicina alternativa.

In collegamento ci saranno anche Walter Veltroni, che parteciperà al faccia faccia tra Gramellini e Bianca Berlinguer, il velista Giovanni Soldini e Nicola Gratteri. Quest’ultimo, il p il magistrato che ha criticato duramente la sentenza con la quale la Corte Europea di Strasburgo ha chiesto all’Italia di rivedere l’ergastolo ostativo.

Spazio poi al momento dedicato all’emergenza ambientale affidato ad Alessandro Gassmann che proporrà anche questa settimana un contributo filmato a favore della difesa del nostro Pianeta.

In apertura e in chiusura confermati anche i momenti “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.