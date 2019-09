Torna Bianca Berlinguer alla guida di “#CartaBianca” in prima serata su Rai3 con la nuovissima edizione del programma che racconta l’attualità e la cronaca del nostro Paese. Ecco le anticipazioni della prima puntata di martedì 3 settembre 2019.

#Cartabianca stasera su Rai3: le anticipazioni del 3 settembre

Al via da martedì 3 settembre 2019 alle ore 21.15 in prima serata su Raitre la nuova edizione di CartaBianca, il programma di successo condotto da Bianca Berlinguer. Rispetto alla concorrenza, per la precisione quella di Giovanni Floris e del talkshow #dimartedì, la Berlinguer parte prima con una puntata speciale interamente dedicata alla crisi di governo fatta scattare lo scorso 8 agosto da Matteo Salvini, ex Ministro degli Interni del Governo Conte.

Per questo motivo la Rai ha deciso di anticipare la messa in onda del programma per affrontare e discutere un tema importantissimo che ha rivoluzionato non solo l’assetto politico del nostro Paese, ma anche quello dell’Unione Europea.

#Cartabianca, ospiti e il dubbio Mauro Corona

Spazio quindi ad un dibattito che verterà sulle possibili nuove ‘amicizie politiche’, sulle poltrone da assegnare fino al possibile secondo governo Conte.

In particolare ci si soffermerà sulle dichiarazioni dei leader, tra cui quelle di Matteo Salvini che il 20 agosto scorso in Senato ha detto:

Mi dispiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno, non l’avevo capito, me ne dolgo. Pericoloso, autoritario, preoccupante, irresponsabile, opportunista, inefficace, incosciente. Non serviva il Presidente del Consiglio Conte, bastavano un Saviano, un Renzi. Io rifare tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero, senza paura del giudizio degli italiani, questo è il sale della democrazia.

Non solo, durante la prima puntata si parlerà anche della manovra economica che ha, come primo obiettivo, l’aumento dell’Iva. Non mancherà poi il faccia a faccia tra la conduttrice e un personaggio del mondo della politica o dello spettacolo.

Resta un dubbio Mauro Corona ci sarà oppure no? Lo scrittore ed alpinista, dopo lo scontro avuto con la Berlinguer e raccontato sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, durante un’intervista a Un giorno da pecora le ha chiesto scusa.

Voglio bene a Bianchina Berlinguer e le chiedo scusa in pubblico, sia a lei che agli italiani, se ho offeso qualcuno col mio linguaggio. Sono disposto a partecipare all’ultima puntata della trasmissione, in onda questa sera, per chieder scusa a lei e agli italiani.

La pace tra i due è arrivata, ma resta da capire se la Berlinguer lo farà partecipare o meno alla nuova edizione del programma.