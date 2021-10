Le Iene, ecco tutte le anticipazioni relative alla seconda puntata in onda stasera, martedì 12 ottobre 2021, in prima serata su Italia 1, condotta da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales.

Le Iene, anticipazioni di stasera: dopo Elodie, arriva Rocío Muñoz Morales

Dopo la prima puntata con Elodie, arriva Rocío Muñoz Morales. Iena per una sera, l’attrice spagnola è estremamente entusiasta di condurre il programma di punta di Italia1. Da fan a conduttrice è un sogno che si realizza:

“Io Iena? Chi lo avrebbe mai detto. Sono sempre stata una fan del programma ed ora che affiancherò Nicola Savino alla conduzione per me è un piccolo sogno che si realizza. Ho sempre ammirato la leggerezza dell’intrattenimento unita alla professionalità con la quale Le Iene ci hanno fatto conoscere storie di ingiustizie e truffe ai danni dei più deboli, inchieste a cui nessuno altrimenti avrebbe dato voce. Sono davvero emozionata di entrare in questa squadra meravigliosa, anche se per una sola sera. Sarò sinceramente me stessa e farò di tutto per divertirmi e mettermi in gioco. Arrivo Iene!”

Al fianco di Nicola Savino, com’è noto, si alterneranno 10 donne che si sono contraddistinte per la loro professionalità e per l’impegno nel sociale. Ricordiamo che, in pieno lockdown, Rocío Muñoz Morales e il compagno Raoul Bova, sono diventati volontari della Croce Rossa.

Le Iene, anticipazioni: il caso David Rossi; il diario di Andrea Soldi e lo scherzo di Stefano Corti a Valentina Persia

Tra gli argomenti della nuova puntata de Le Iene: il caso David Rossi; il diario di Andrea Soldi morto per un Tso a Torino e lo scherzo alla comica Valentina Persia che crederà di dover rimuovere le protesi già applicate al seno a causa di ferormoni in grado di attirare le attenzioni degli uomini.

Il caso del manager della Banca Monte dei Paschi, David Rossi, sarà affrontato nel servizio realizzato da Antonino Monteleone che si è concentrato sugli ulteriori sviluppi promossi dalla Commissione parlamentare d’inchiesta. La morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo del 2013, è tutta da spiegare. Il manager è precipitato dalla finestra del suo ufficio ma per la Commissione non si tratta di suicidio. Le Iene hanno raccolto le dichiarazioni del Presidente della Commissione, Pierantonio Zanettin:

“Siamo venuti a Siena perché abbiamo ritenuto doveroso fare un sopralluogo nei luoghi dove l’evento è maturato. Ci sono degli aspetti di questo evento che ci lasciano perplessi. Le ricostruzioni che sono state fatte fino ad oggi, come si è verificato quello che secondo la Magistratura è un suicidio, non ci convincono del tutto. Questo lo diciamo con chiarezza, lo dico io come presidente, ma è una valutazione che l’intera commissione condivide”

Nina Palmieri, invece, racconterà la storia di Andrea Soldi. Il ragazzo di Torino, affetto da schizofrenia, è morto il 5 agosto del 2015 a causa di un Tso somministratogli contro suo volere da polizia municipale e medico-psichiatra. Nina Palmieri ha ricostruito quanto accaduto e ha raccolto le testimonianze di amici e parenti.

L’appuntamento con Le Iene di Davide Parenti è su Italia1 ma anche in streaming sul sito www.leiene.it.