Le Iene, puntata di domenica 24 novembre 2019: l’inquinamento dell’Ilva di Taranto è tra le cause di cancro ai bambini.

Proprio così, l’Ilva di Taranto di cui tanto si è discusso per via dell’inquinamento ambientale e per le tantissime trattative milionarie in atto per cercare di salvarla è tra le cause di cancro infantile. Per l’occasione Gaetano Pecoraro si è recato nel reparto di oncologia dell’ospedale intitolato a Nadia Toffa dove ha chiacchierato con alcuni bambini malati di cancro.