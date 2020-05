Torna l’appuntamento con “Le Iene Show”, il programma ideato da Davide Parenti. Anche questa settimana ampio spazio alla pandemia del Coronavirus. Ecco le anticipazioni, i servizi e le inchieste al centro della puntata in onda questa sera, martedì 26 maggio 2020.

Le Iene Show stasera: le anticipazioni del 26 maggio 2020

Martedì 26 maggio 2020 alle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata de Le Iene Show, il programma cult e di successo di Italia 1 condotto questa settimana da Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei.

Tantissimi i servizi al centro della puntata: a cominciare da quello di Veronica Ruggeri che si occuperà della violenza sulle donne. Con l’emergenza sanitaria da Coronavirus si è innescata una seconda epidemia silenziosa: quella della violenza sulle donne. Con la quarantena forzata, infatti, sono aumentati in modo significativo i maltrattamenti sulle donne.

Nel servizio la Iena ha cercato di rintracciare la donna protagonista di un video pubblicato in rete e diventato virale; in questo video la donna si trovava sul balcone di casa a suonare il flauto quando viene picchiata dal marito. Anche il ministro per le Pari opportunità Elena Bonetti ha confermato l’aumento delle violenze sulle donne:

Ci sono state quasi duemila richieste in più di aiuto rispetto al mese di aprile, era un dato prevedibile, sapevamo che per tante, troppe, donne la casa è il luogo della violenza subita, taciuta, a volte anche non riconosciuta.

Le Iene, scherzi e Coronavirus

Non solo Coronavirus nella puntata di martedì 26 maggio 2020 de Le Iene. Tra i servizi anche quello di Silvio Schembri che ha incontrato Mario De Michele, il giornalista della provincia di Caserta ed ex direttore del quotidiano online “Campanianotizie” indagato dalla DDA di Napoli per aver sparato contro la sua abitazione fingendo che si trattasse di una intimidazione.

La Iena Nina Palmieri, invece, si è occupata della storia di Dario Musso, il 33 enne di Ravanusa che ha subito un Trattamento Sanitario Obbligatorio per aver sostenuto che la pandemia da Coronavirus non esista. Tra i servizi della puntata anche quello di Alessandro Di Sarno che ha incontrato tre donne che vivono sotto un ponte a Milano, mentre vittima dello scherzo della settimana è la conduttrice e cantante Jo Squillo.