Tutto pronto per la nuova stagione de Le Iene Show, il programma cult di Italia 1 condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Nonostante siano passati più di 20 anni dal debutto come conduttrice, la Marcuzzi ancora oggi è entusiasta di ricoprire il ruolo di Iena. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate in esclusive a Tv Sorrisi e Canzoni.

Alessia Marcuzzi: “Io e Simona Ventura due maschiacci”

Non è ancora stata comunicata la data ufficiale de Le Iene Show, ma Alessia Marcuzzi ha rilasciato una lunghissima intervista confessione a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice ha ricordato il suo arrivo nel programma ben 20 anni fa:

Arrivai al posto di Simona Ventura. In un’intervista dissi: “Io e lei siamo due maschiacci”. Perché siamo due donne che si sono costruite la carriera da sole, abbiamo sempre lavorato, cresciuto i figli in autonomia, eravamo indipendenti. Come dei veri maschi. In quel momento la vedevo così.

Un debutto che la Marcuzzi ricorda anche per un evento storico che ha segnato la storia moderna: l’attacco alle Torri Gemelle. “Era il 2001 e ad aprile era nato mio figlio Tommaso. Andammo in onda a fine settembre ma l’11 ci fu la tragedia delle Torri Gemelle a New York ricordo che ero in redazione con Luca e Paolo e guardavamo in televisione le immagini” – ha dichiarato la Marcuzzi che tra tutte le interviste realizzate da Iena ricorda quella fatta all’ex Presidente Francesco Cossiga “lui fu gentilissimo e nel tempo continuò a chiamarmi per sapere come andavano le cose in tv. Era curioso“.

Alessia Marcuzzi: “ecco come sono cambiate le Iene oggi”

Alessia Marcuzzi si è alternata alla conduzione de Le Iene. Vent’anni fa il debutto al posto di Simona Ventura, poi una pausa dovuta al suo passaggio al timone del “Grande Fratello”. Un traguardo importante per la conduttrice che ricorda ancora oggi: “il trasloco da Italia 1 alla prima serata di Canale 5 era un passaggio molto importante. Un’occasione incredibile. Fu una specie di abbandono della famiglia, come quando cresci e te ne vai da casa. All’inizio mi sembrava strano non essere più con le “iene“.

La Marcuzzi ha parlato anche delle collega Ilary Blasi con cui in diverse occasioni c’è stato una sorta di cambio di testimone: prima “Le Iene” e poi il “Grande Fratello”.

“Ilary è rimasta a “Le iene” per tanto tempo. Io e lei ci siamo scambiate spesso i programmi, evidentemente abbiamo corde simili. Quando sono tornata, mi fece un videomessaggio dicendo che era felice che fossi “tornata a casa”. È stata carina, era una cosa bella, l’ho apprezzata” ha detto la Marcuzzi che a distanza di vent’anni dalla sua prima puntata non nasconde come Le Iene siano cambiate.

L’unica differenza è che una volta c’era la leggerezza nel dire qualunque cosa, adesso bisogna stare più attenti. Ci sono cose che possono ferire, parole che non sono giuste, or- mai sui social tutti dicono la loro. Prima si andava a ruota libera, ora c’è un’attenzione diversa.

La Marcuzzi poi ricorda Nadia Toffa: “la vedevo poco, io a Roma lei a Milano. Ci eravamo scambiate i numeri di telefono e ogni giorno mi mandava foto di fiori, vignette, frasi divertenti. Non sapevo che fosse arrivata al limite”. Impossibile non ricordare il bellissimo messaggio a Nadia Toffa trasmesso proprio a Le Iene: “dietro le quinte cominciai a piangere, in studio non ricordavo nulla del discorso, le cose che ho detto sono uscite da sole, mi ha accompagnato lei, Nadia. È stata una delle cose più difficili della mia carriera“.

Infine la conduttrice parlando del suo essere iena confessa “sono la iena meno cattiva del mondo” non perché pensi di essere quella buona, ma continuo a credere nelle persone, forse un po’ troppo. Vedo sempre il bene e a volte la pago sulla mia pelle“.