LDA, giovane e talentuoso cantautore italiano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” e per il suo successo nella scena musicale italiana, è stato uno dei giudici della semifinale del NYCANTA, il prestigioso Festival della Musica Italiana di New York. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sui suoi sogni nel cassetto e sulla sua partecipazione nel talent.

Intervista al cantante Lda

Il Festival della Musica Italiana di New York si è tenuto l’11 settembre nella suggestiva cornice del Jazz&Image, presso il parco del Celio ai piedi del Colosseo. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per i talenti emergenti. LDA, insieme ad altri illustri membri della giuria, ha avuto l’onore e la responsabilità di valutare i trenta semifinalisti che aspirano a volare a New York per la finalissima del 13 ottobre, portando il loro talento sulla scena internazionale. La presenza di LDA in questo ruolo sottolinea l’importanza del suo contributo alla musica italiana contemporanea e il suo impegno nel supportare la crescita delle nuove generazioni di artisti.

Che effetto ti fa essere qui come giurato?

Mi fa sempre uno strano effetto. Sono un ragazzo di 21 anni che ha ancora tanto da fare e da imparare. Ringrazio per questa fiducia quindi mi devo concentrare, devo stare sul pezzo.

Che consiglio daresti ai giovani emergenti che vogliono intraprendere questo percorso nella musica?

Di farlo solo se veramente lo si ama. La musica si deve amare, non la si deve fare per moda perché la gente se ne rende conto. Non avrei nessun consiglio tecnico da dare, non mi permetterei mai. Forse questo mio ruolo da giudice è più un ruolo ‘di cuore’ che di giudizio verso i ragazzi.

Il trampolino di lancio nella tua carriera è stato Amici. Che ricordo conservi di quella esperienza?

Un ricordo bellissimo, ho 21 anni e lo farei altre 79 volte (totale 100, ndr). Maria De Filippi è una grande, Rudy Zerbi anche. È una grande famiglia, sono cresciuto tanto e ho imparato molte cose. È stata veramente una bella esperienza.

Sanremo 2025, ci hai fatto un pensierino?

La vera domanda è una: quale artista non ci ha fatto un pensierino. È sempre un sogno, un onore stare su quel palco. Vediamo, se ho il pezzo giusto…

Ogni anno il tuo nome spunta il tuo nome tra i probabili concorrenti di Pechino Express. Lo faresti?

No ragazzi mi dispiace, il massimo che faccio è ‘Napoli-Express’ cioè Roma-Napoli, Napoli-Roma.

Prossimi obiettivi?

Ne ho troppi. In realtà ne ho uno fisso, non so se chiamarlo sogno ed è il Diego Armando Maradona. Punto lì.