Lazio-Inter streaming, la partita visibile anche in chiaro: dove vederla in TV

Lazio-Inter si giocherà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Gli spettatori potranno seguire GRATIS il match tramite l’app DAZN su smart TV o in streaming su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Lazio-Inter streaming in chiaro su DAZN

La partita sarà disponibile anche in chiaro: chi non è abbonato a DAZN potrà guardarla registrandosi gratuitamente al sito o all’app della piattaforma, semplicemente inserendo i propri dati. L’accesso in chiaro sarà garantito per i primi due milioni di spettatori che completeranno la registrazione.

Per registrarsi tramite Smart TV, basterà aprire l’app DAZN, cliccare su ‘Guarda Gratis’, scansionare il QR Code con lo smartphone e inserire l’indirizzo e-mail per accedere alla diretta. Per assicurarsi una visione ottimale, DAZN raccomanda di completare la registrazione in anticipo, scaricare l’app aggiornata e sintonizzarsi il prima possibile.

«La trasmissione gratuita su DAZN di Lazio-Inter è un momento da celebrare – commenta il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta che aggiunge “Una sfida tra l’Inter Campione d’Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Sarà una bellissima partita per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato».

«Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione. Giocando fuori casa, per far sentire la vicinanza alla squadra contiamo sul popolo nerazzurro che potrà assistere al big match davanti allo schermo», ha concluso il numero uno nerazzurro.