Laura Pausini ha svelato la copertina ufficiale del nuovo album “IO CANTO 2 / YO CANTO 2” in uscita nei primi mesi del 2026. La voce de “La solitudine” ha sorpreso ancora una volta i fans e il suo pubblico rivelando alcuni dettagli sul nuovo attesissimo progetto discografico.

Laura Pausini, cover – copertina e data di uscita di IO CANTO 2 / YO CANTO 2

Dopo l’uscita de “La mia storia tra le dita“, Laura Pausini ha svelato sui profili social ufficiali la copertina del nuovo album di cover. A distanza di 20 anni dall’uscita di “Io Canto 1 / Yo Canto 1”, uno degli album di cover più venduti della storia della musica italiana con un concerto – evento allo Stadio San Siro di Milano, Laura Pausini è pronta a bissare un tale successo con un secondo capitolo che per l’occasione si preannuncia diversificato per il mercato italiano ed internazionale. Questa volta, infatti, la Pausini ha fatto le cose in grande con due album di cover differenti: uno per il mercato italiano dedicato ai cantautori italiano ed uno per il mercato latino con alcuni dei suoi brani più amati di artisti spagnoli e latino americani.

IO CANTO 2 / YO CANTO 2, infatti, si presenta con due cover – copertine differenti, ma simili in cui una Laura Pausini in versione Giovanna d’Arco è pronta a “difendersi” con una spada speciale formata da tre microfoni. Perchè? E’ un easter egg che pre-annuncia l’arrivo di un Io Canto 3? Intanto la cantante di Solarolo ha svelato sui profili social le copertine dei due dischi e la data di uscita.

“Nel 2006 usciva “Io Canto 1 / Yo Canto 1”, un disco pensato per omaggiare alcuni dei miei artisti italiani preferiti traducendo poi le canzoni per la versione spagnola. Oggi vi presento le due copertine di “IO CANTO 2 / YO CANTO 2” che uscirà nei primi mesi del 2026, esattamente vent’anni dopo. Perchè ci sono due copertine simili ma diverse? Perché anche se il concept è identico – omaggiare la musica e gli artisti che amo – il contenuto sarà diverso.

Laura Pausini: “ecco perchè ho scelto La mia storia tra le dita”

E’ proprio Laura Pausini a spiegare il perchè di due copertine differenti per IO CANTO 2 / YO CANTO 2:

«La versione italiana sarà un nuovo omaggio ai cantautori italiani, la versione spagnola sarà per la prima volta nella mia carriera un omaggio ad alcuni dei miei artisti preferiti spagnoli e latino americani».

Non solo, la Pausini ha rivelato anche il perchè della scelta di lanciare “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grigani come primo singolo dell’intero progetto:

Questo è il motivo per cui ho iniziato questo percorso con “LA MIA STORIA TRA LE DITA” perchè, essendo stata una canzone simbolo degli anni ’90 sia in italiano che in spagnolo e poi in portoghese (2001) è la “canzone accordo” che unisce i due album. E’ ancora presto per raccontarvi i contenuti e per spiegarvi il significato di queste cover – come il perchè la spada è formata da tre microfoni…ops, non posso anticipare altro per il momento ma SI PARTE. SCALDIAMO LA VOCE”.

IO CANTO 2 / YO CANTO 2. THE ALBUMS. OUT IN 2026. PRE-SAVE IO CANTO 2 HERE: https://t.co/W1CXacWRGm

PRE-SAVE YO CANTO 2 HERE: https://t.co/kTFQS9UNJg Nel 2006 usciva “IO CANTO 1 / YO CANTO 1”, un disco pensato per omaggiare alcuni dei miei artisti italiani preferiti traducendo… pic.twitter.com/uQXfIpzlij — Laura Pausini (@LauraPausini) October 21, 2025

Laura Pausini, date dei concerti nel 2026/2027

Il ritorno di Laura Pausini si fa sempre più vicino. In attesa di scoprire la tracklist del nuovo album di cover IO CANTO 2 / YO CANTO 2 in uscita nei primi mesi del 2026, la cantante ha già annunciato la tournée mondiale che la vedrà protagonista in giro per il mondo tra il 2026-2027. Ecco tutte le date dei concerti in programma dello IO CANTO WORLD TOUR / YO CANTO GIRA MONDIAL:

SPAIN + LATAM LEG

27 MARZO 2026 – PAMPLONA (SPAGNA) @ NAVARRA ARENA

29 MARZO 2026 – ARONA – TENERIFE (SPAGNA) @ ESTADIO ANTONIO DOMINGUEZ

2 APRILE 2026 – BARCELONA (SPAGNA) @ PALAU SANT JORDI

4 APRILE 2026 – VALENCIA (SPAGNA) @ ROIG ARENA

6 APRILE 2026 – MADRID (SPAGNA) @ MOVISTAR ARENA

10 APRILE 2026 – MONTEVIDEO (URUGUAY) @ ANTEL ARENA

12 APRILE 2026 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

15 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

16 APRILE 2026 – SANTIAGO (CILE) @ MOVISTAR ARENA

18 APRILE 206 – LIMA (PERU) @ ARENA 1

22 APRILE 2026 – BOGOTÁ (COLOMBIA) @ MOVISTAR ARENA

24 APRILE 2026 – QUITO (ECUADOR) @ COLISEO RUMINAHUI

29 APRILE 2026 – SAN JOSÉ (COSTA RICA) @ ESTADIO NACIONAL DE COSTA RICA

2 MAGGIO 2026 – MEXICO DF (MESSICO) @ ARENA CDMX

5 MAGGIO 2026 – GUADALAJARA (MESSICO) @ ARENA GUADALAJARA

7 MAGGIO 2026 – MONTERREY (MESSICO) @ ARENA MONTERREY

10 MAGGIO 2026 – SANTO DOMINGO (REPUBBLICA DOMINICANA) @ ARENA SANTO DOMINGO

14 MAGGIO 2026 – SAN JUAN (PORTO RICO) @ COLISEO DE PUERTO RICO

16 MAGGIO 2026 – MIAMI (FLORIDA) @ KASEYA CENTER

21 MAGGIO 2026 – ORLANDO (FLORIDA) @ KIA CENTER

23 MAGGIO 2026 – DALLAS (TEXAS) @ TEXAS TRUST CU THEATRE

28 MAGGIO 2026 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ PEACOCK THEATER

30 MAGGIO 2026 – CHICAGO (ILLINOIS) @ ROSEMONT THEATRE

4 GIUGNO 2026 – TORONTO (CANADA) @ COCA-COLA COLISEUM

6 GIUGNO2026 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA)@ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO)@ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA)@ ZIGGO DOME

LONDRA (UK) (TO BE ANNOUNCED).

IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027 di Laura Pausini è organizzato e prodotto da Friends&Partners.