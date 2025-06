Questa sera, sabato 14 giugno, Canale 5 accende la prima serata con un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica: “Laura 30 World Tour”, il concerto che celebra i trent’anni di carriera di Laura Pausini, icona pop di fama internazionale.

Laura Pausini, un viaggio musicale di 30 anni: tappa speciale a Milano

Registrato all’Unipol Forum di Assago (Milano), il concerto è una delle tappe più emozionanti del Laura Pausini World Tour 2023/2024, che ha toccato oltre 80 città nel mondo. Uno show potente e coinvolgente che ripercorre i più grandi successi dell’artista italiana più amata nel mondo, in un mix perfetto tra passato, presente e futuro.

Una serata evento dopo il successo su Mediaset Infinity

Dopo il trionfo del documentario “Laura 30” su Mediaset Infinity – che ha registrato quasi 3 milioni di visualizzazioni – Mediaset dedica ora una serata speciale su Canale 5, confermando l’affetto e l’interesse del pubblico per una delle voci più riconoscibili e apprezzate della musica mondiale.

Una carriera da record: dischi, premi e primati internazionali

Con 75 milioni di dischi venduti e oltre 5,8 miliardi di stream totali, Laura Pausini continua a scrivere la storia della musica italiana nel mondo. Il suo palmarès vanta:

1 Grammy Award

5 Latin Grammy Awards

1 Emmy

1 Golden Globe

1 nomination agli Oscar

È stata la prima artista italiana a esibirsi allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo. Nel 2023 ha ottenuto anche il prestigioso riconoscimento di “Person of the Year” dalla Latin Recording Academy, prima artista non madrelingua spagnola a riceverlo.

Un appuntamento da non perdere su Canale 5

Prodotto da Friends TV, “Laura 30 World Tour” è molto più di un concerto: è un viaggio emotivo tra canzoni iconiche, momenti personali e un legame fortissimo con il pubblico. Un’occasione per celebrare la musica, la carriera e l’umanità di un’artista che ha conquistato milioni di cuori in tutto il mondo.

Laura Pausini su Canale 5 con “Laura 30 World Tour: La scaletta, l’ordina di uscita

La scaletta ufficiale del docu-concerto “Laura 30 World Tour”, in onda il 14 giugno su Canale 5, non è stata ancora comunicata nei dettagli. Tuttavia, a differenza di un concerto tradizionale, questo speciale televisivo sarà un racconto multimediale, che alternerà musica dal vivo, immagini iconiche, video d’archivio e interviste intime, per restituire al pubblico un ritratto autentico e coinvolgente della carriera di Laura Pausini.

I live del tour hanno sempre celebrato i momenti più significativi del suo percorso artistico, e il docu-concerto promette di fare lo stesso, ma con un taglio narrativo più emozionale e cinematografico, pensato appositamente per il pubblico televisivo.

È probabile che il repertorio musicale dello show segua la scaletta del World Tour 2023/2024, anche se l’ordine dei brani potrebbe variare o essere intervallato da momenti narrativi e contributi video. Di seguito, la scaletta del tour mondiale che molto probabilmente verrà riproposta anche nella serata evento:

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Medley: Tutte le volte / Frasi a metà / Io canto / Un’emergenza d’amore

E ritorno da te

Ciao

Medley: Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

Medley: Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Medley: Ti porterai lontano / Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / In assenza di te / It’s Not Goodbye

Le cose che vivi

Benvenuto

Simili

Tra te e il mare

Non c’è

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Un viaggio musicale che attraversa tre decenni di grandi successi, con la voce inconfondibile e l’anima generosa di Laura Pausini.