Laura Pausini è la protagonista femminile dell’ultima puntata di “7 donne accanto a te”, il programma che sette donne della musica italiana hanno voluto realizzare come manifestazione di solidarietà e affetto verso le donne vittime di violenza.

7 donne accanto a te, Laura Pausini quando su Rai3

Domenica 3 maggio 2020 alle ore 23.55 va in onda l’ultima puntata di “7 donne AcCanto a te” che saluta i telespettatori con Laura Pausini. La regina della musica italiana nel mondo è la protagonista della serata finale con una puntata speciale che raccoglie il meglio dei suoi ultimi live. Un appuntamento da non perdere per i fan dell’interprete de “La solitudine” che per l’occasione ha selezionato alcune delle sue canzoni di maggior successo da tre concerti live sold – out.

Si tratta del “Simili World Tour” del 2016 presso lo Stadio San Siro di Milano, del “Fatti Sentire World Tour” del 2018 registrato presso il Circo Massimo di Roma fino al recente “Laura Biagio Stadi 2019“, tour che ha visto la Pausini condividere gli stadi italiani con il suo amico Biagio Antonacci.

Laura Pausini live su Rai3: dal “Simili World Tour” al “Laura Biagio 2019”

Tre concerti che hanno significato davvero tantissimo per la Pausini, prima donna italiana ad aver espugnato lo Stadio San Siro di Milano. Durante il “Simili World Tour“, la Laura Nazionale si è esibita per ben due volte consecutive abbracciando migliaia di fan accorsi da ogni parte d’Italia. Per l’occasione la cantante ha regalato uno spettacolo senza precedenti: 800 mq di schermi con un doppio palco, disegnato dalla stessa Laura, arricchito poi da spettacolari laser show, coreografie d’impatto e momenti di grande magia e intimità.

Il secondo live “Fatti Sentire World Tour“, invece, è quello del Circo Massimo di Roma del 2018 che ha visto la cantate registrare un nuovo record visto che è la stata la prima artista donna italiana ad esibirsi sul palcoscenico dell’Arena romana per ben due serate.

Infine arriviamo al presente con il “Laura Biagio 2019“, il tour dello scorso anno che ha visto Laura condividere il palcoscenico con il suo grande amico Biagio Antonacci. 11 appuntamenti che hanno visto la “coppia” celebrare la grande musica italiana, ma anche la loro speciale amicizia.