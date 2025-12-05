Laura Pausini torna con il nuovo singolo “Ritorno ad Amare“, cover di Biagio Antonacci, in uscita da venerdì 5 dicembre 2025 su tutte le piattaforme streaming e in radio. Un brano importante che la cantante ha scelto come primo singolo del nuovo progetto di cover “Io Canto 2” in uscita nel 2026.

Ritorno ad Amare è il nuovo singolo di Laura Pausini

Laura Pausini: in arrivo venerdì 5 dicembre 2025 il nuovo singolo “Ritorno ad amare”. Il brano, scritto e interpretato da Biagio Antonacci nel 2001, torna in una nuova versione realizzata da Laura Pausini per Warner Records / Warner Music Italy. La produzione e l’arrangiamento portano la firma di Paolo Carta insieme a Laura stessa. Ad accompagnare l’uscita, il videoclip ufficiale diretto da Luca Tommassini, che ne cura anche la direzione artistica insieme a Laura. “Ritorno ad amare” sarà pubblicato alla mezzanotte del 5 dicembre, insieme al videoclip, dopo la performance esclusiva che Laura ha regalato al pubblico di X Factor durante la finale del programma.

Laura Pausini e l’amicizia speciale con Biagio Antonacci

Un legame speciale quello che lega Laura Pausini a Biagio Antonacci, autore di due brani cardine della sua carriera come “Tra te e il mare” e “Vivimi”. Proprio la Pausini ha raccontato come mai la scelta di proporre la cover di “Ritorno ad amare”, brano del 2001:

«Il mio legame musicale e affettivo con Biagio Antonacci risale agli anni 90. Ho amato da subito questa canzone, che mi é servita tanto nel 2001, diventando per me una compagna, una maestra, in un momento di grande cambiamento personale. Il mio pubblico l’ha ascoltata live dalla mia voce durante il tour degli stadi che io e Biagio abbiamo fatto insieme nel 2019 e oggi l’ho scelta per rappresentare, dopo l’anteprima de ‘La mia storia tra le dita’, il primo singolo dedicato solo al mio disco di cover in italiano, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni».

Ritorno ad Amare di Laura Pausini: arriva anche il videoclip diretto da Luca Tommassini

Il nuovo singolo “Ritorno ad Amare” di Laura Pausini, che anticipa l’uscita del prossimo disco di cover “Io Canto 2”, è accompagnato da un videoclip diretto da Luca Tommassini con la direzione artistica della stessa cantante. Proprio sul videoclip, Laura ha anticipato: «per questo video Luca Tommassini mi ha proposto di omaggiare il nostro comune mito Freddie Mercury. In questo caso ci siamo ispirati a ‘Seven Nation Army’ degli White Stripes. Sono una persona molto più fragile e insicura di quello che si può pensare, che trova la sua forza sempre e solo nella musica. Questa canzone parla dell’amore che dovremmo tutti donare a noi stessi e per questo il video racconta di una storia d’amore, con me stessa».

Anche Luca Tommassini ha commentato con grande entusiasmo ed amore la collaborazione con la cantante: «è un’idea che nasce anni fa, durante il tour negli stadi, quando proposi a Laura di interpretare Freddie Mercury. Lei mi diceva che in questo brano ci sono percussioni che ricordano proprio i Queen. Volevo che raccontasse tutte le sue abilità, non solo come cantante, ma come performer. Ho scelto di realizzare un video crudo, essenziale, dove mi gioco soltanto Laura. Nessun effetto speciale, solo lei, che si mostra in una luce nuova. È un inno alla sua capacità di essere non solo una straordinaria cantante, ma una performer che incarna emozioni pure. Firmare un videoclip di Laura Pausini insieme a lei, è il regalo più bello che potessi ricevere in questo momento della vita».

Laura Pausini annuncia il nuovo album di cover e il nuovo tour mondiale “Io Canto 2/ Yo Canto 2”

Per Laura Pausini il 2026 si preannuncia un anno importante, visto che pubblicherà il secondo album di cover dal titolo “Io Canto 2 / Yo Canto 2” in uscita per il mercato italiano ed internazionale. Non solo, la cantante ha annunciato anche il ritorno live con una lunga tournée mondiale che la terrà impegnata tra il 2026 e 2027 in tutto il mondo. Il debutto è previsto nel 2026 dalla Spagna con il primo show in programma a Pamplona. A seguire, toccherà Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina.

Il tour arriverà quindi negli Stati Uniti, con concerti a Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto e New York. In autunno 2026 sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palasport delle principali città. Nel febbraio 2027 Laura sbarcherà in Brasile, per poi fare ritorno in Italia con uno show negli stadi e una reprise invernale in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

Un calendario ricchissimo di concerti a cui nei giorni scorsi si sono aggiunte nuove date: