Biagio Antonacci irrompe a sorpresa sul palcoscenico di Laura Pausini. Al Mediolanum Forum di Assago, Milano, i due amici e cantanti di nuovo insieme per la gioia dei tantissimi fan. Un duetto a sorpresa che arriva al cuore.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: il duetto sulle note di Tra te e il mare a Milano | Video

La prima data del Laura Pausini World Tour 2023 2024 è arrivata a Milano. Durante il primo concerto la cantante de La Solitudine riceve la sorpresa di Biagio Antonacci, suo grande amico e collega che ha scritto per lei brani di grandissimo successo come “Vivimi” e “Tra te e il mare”. Un’irruzione a sorpresa che ha lasciato a bocca aperta la Pausini e tutto il pubblico del palazzetto sold out. “Che str*****to! Gli ho chiesto di venire a Milano e mi ha detto che era in promozione, mio fratello Biagio Antonacci!” – ha detto la Pausini. Biagio ha prontamente risposto: “Ti ho fatto una sorpresa perché sei l’unica dea“.

Le ultime parole sono di Laura: “Una botta al cuore, una vera sorpresa: perché quando i sentimenti sono veri le cose ritornano e Biagio era già venuto a trovarmi su questo palco anni fa!“. Poi i due hanno duettato sulle note di “Tra te e il mare” facendo impazzire i tantissimi fan presenti. Il successo di Laura Pausini è inarrestabile, visto che la cantante tornerà sul palcoscenico del Forum di Milano anche il 18, 23 e 24 gennaio.

Laura Pausini concerto, le canzoni del World Tour 2023 2024

Prosegue la tournée mondiale di Laura Pausini. A pochi mesi dall’uscita dell’attesissimo nuovo album “Anime Parallele”, certificato disco d’oro, la cantante è attualmente impegnata in un lunghissimo tour celebrativo per i 30 anni di carriera che si concluderà il prossimo 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York. A Milano 4 concerti da tutto esaurito con una scaletta che spazio tra passato, presente e futuro.

Ecco la scaletta del World Tour 2023 2024 di Laura Pausini che fa tappa a Milano:

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte

Frasi a metà

Io canto

Un’emergenza d’amore

Celeste

Il nostro amore quotidiano

Davanti a noi

Resta in ascolto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo

Scatola

E ritorno da te

Limpido

Surrender

Con la musica alla radio

Non è detto

Lato destro del cuore

Non ho mai smesso

In assenza di te

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Sorella Terra

Vivimi

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Non c’è