Sui social è solita pubblicare dei scatti mozzafiato che lasciano senza parole i suoi tanti ammiratori. Lo scorso anno Laura Cremaschi, la Regina del Web di “Avanti un altro” ha deciso di mostrare in una foto il suo viso rovinato dall’acne. Una vera e propria lezione di coraggio perché mostrarsi imperfetti non è mai facile. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Laura ha parlato di quel periodo dichiarando di aver vissuto un vero e proprio dramma. Sono ormai quattro anni che Laura è nel cast del programma. Il suo è un bilancio positivo tanto che ammette di aver respirato fin da subito un clima familiare. Con Claudia Ruggeri è riuscita a stringere una bellissima amicizia.

Di recente, Laura è stata attaccata sui social per aver pubblicato la richiesta di sospensione dal mutuo. Ai nostri microfoni ha voluto chiarire la situazione replicando a quanti l’hanno insultata: “Le persone pensano che chi lavora nel mondo della TV sia ricco o che goda di alcuni privilegi. Questo può valere per chi è una persona di successo ma per chi lotta per non diventare una meteora l’equazione tv e ricchezza non esiste. Mi accorgo che in giro c’è tanta superficialità”. Nella chiacchierata, è tornata a parlare anche della sua esperienza come tentatrice a “Temptation Island Vip”. Un’esperienza carina che però non ripeterebbe da concorrente. Per il momento Laura Cremaschi si dichiara single e non esclude in futuro di partecipare ad una versione vip di “Uomini e donne”. Le piacciono le sfide, soprattutto se condivise. La scorsa settimana Miss Claudia ci aveva rivelato in un’intervista di essere stata contattata l’anno scorso per partecipare all‘”Isola dei Famosi”. Oggi è la stessa Cremaschi a rivelare che le piacerebbe prendere parte ad un reality proprio in compagnia della sua cara amica. Dopo l’Università, sarà questo il prossimo passo che le unirà?

Laura Cremaschi, intervista alla Regina del Web di Avanti un Altro

Laura, ad “Avanti un altro” sei la Regina del Web. Com’è nata l’idea di entrare a far parte del cast di “Avanti un altro”?

Faccio parte del cast da ormai quattro anni. Prima vestivo i panni della Bonas e successivamente sono tornata alle mie origini ricoprendo il ruolo di Regina del Web. Oltre ad essere una grande opportunità, “Avanti un altro” è diventata la mia seconda casa. Si respira un clima familiare. E poi ho la fortuna di imparare tutti i giorni da un grande professionista come Paolo Bonolis. Lavorare con lui mi ha fatto capire quanto sia importante essere spontanei. Non c’è nulla di preparato e tutto avviene in diretta.

Tra Luca Laurenti e Paolo Bonolis c’è una bella alchimia. Sono così anche lontano dai riflettori?

E’ una domanda che mi sono sentita rivolgere negli anni da amici, parenti e conoscenti. Luca e Paolo sono spontanei e simpatici anche dietro le quinte.

Intanto Miss Claudia mi ha detto che l’hai convinta ad iscriversi insieme a te all’Università. Come mai questa scelta? Era un desiderio che covavi da tempo?

Mi ero iscritta già anni fa all’Università. Il lavoro e la poca costanza mi hanno portato poi ad interrompere quel percorso. L’idea di riprendere è diventato però un pensiero fisso. Complice il lockdown e la quarantena, ho deciso di iscrivermi alla facoltà di Psicologia. Parlando con Claudia ho capito che anche lei era entusiasta tanto che l’ho convinta ad intraprendere assieme a me questo percorso.

Nel programma c’è anche Sara Croce, che veste i panni della “Bonas”,ruolo che tu hai avuto in precedenza. Come sono i vostri rapporti? Siete amiche?

Con Sara abbiamo ottimi rapporti. Non mi ha rubato il posto tanto che quando è arrivata l’ho accolta a braccia aperte. Sono una ragazza che empatizza molto con le donne. La competizione è sana e non c’è invidia. Sara è una ragazza intelligente e merita il mio appoggio.

Esporre il proprio corpo è ancora causa di polemiche e giudizi etici. Secondo te avere più uomini belli in tv aiuterebbe il cambio di mentalità?

Avere più uomini belli in tv non aiuterebbe a cambiare la mentalità. Mi accorgo che pian piano la situazione sta evolvendo. Chi come me è seguito sui social deve lanciare dei messaggi facendo capire che oltre ad un bel corpo ci può essere una bella testa. E’ importante sfatare il mito della donna bella e non intelligente. Per questo, sui social posto immagini in cui alleno non solo il corpo ma anche la mente.

Proprio qualche giorno fa anche tu sei finita al centro delle polemiche per aver pubblicato sui social la risposta della tua banca alla richiesta di sospensione del mutuo. Ti saresti aspettata maggiore solidarietà? Perché il tuo gesto ha fatto tanto scalpore?

Non mi aspettavo una maggiore solidarietà. Le persone pensano che chi lavora nel mondo della TV sia ricco o che goda di alcuni privilegi. Questo può valere per chi è una persona di successo ma per chi lotta per non diventare una meteora l’equazione tv e ricchezza non esiste. Mi accorgo che in giro c’è tanta superficialità. Devo confessare che non ho molti haters. Proprio qualche tempo fa ho postato una mia foto struccata.

A proposito, tempo fa hai postato una foto in cui il tuo volto appariva segnato dall’acne. Come hai vissuto quel periodo?

Ho preso coraggio pubblicando quella foto. Per due anni ho sofferto di una grave forma di acne vivendo un vero e proprio dramma esistenziale. In quel periodo molte ragazze mi hanno mandato messaggi dandomi il loro sostegno mentre invece in altri ho visto tanta cattiveria. Ho incontrato una persona che in maniera disinteressata mi ha aiutato dandomi il contatto di un dermatologo. Ammetto che all’inizio ero davvero sfiduciata. Fortunatamente la cura ha poi sortito l’effetto sperato. Ti confesso che una o due volte mi sono anche presentata a dei provini inventandomi la scusa di una reazione allergica. Mi sono fatta forza e mentre stavo affrontando gli ultimi due mesi di cura mi hanno presa ad “Avanti un altro”.

Da qualche anno si rincorrono ormai le voci su una tua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ti era stato proposto? E’ un’esperienza che ti alletterebbe?

Ho saputo che giravano queste voci ma sono sempre stata concentrata su “Avanti un altro”. Non escludo in futuro di partecipare ad un reality. “L’Isola dei Famosi” sarebbe una sfida allettante. Per il momento, non ho valutato nulla. Mi piacerebbe condividere questa esperienza con Claudia. Siamo molto in sintonia.

Hai partecipato anche come tentatrice nel programma “Temptation Island”. Come ricordi quell’esperienza?

E’ stata un’esperienza carina. Sono rimasta isolata per ventuno giorni con un gruppo di ragazzi. Sono entrata in sintonia con tutti tanto che sono rimasta fino alla fine del programma. Non flirtavo con nessuno ma ero semplicemente diventata per loro una buona amica. La difficoltà maggiore è stata stare senza telefono.

In coppia con un fidanzato parteciperesti?

Non lo so perché sono abbastanza gelosa (ride).

Si dice che tu sia single da un po’. Ti piacerebbe partecipare a “Uomini e donne”?

Perché no, ci potrei fare un pensierino (ride).