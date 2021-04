Nello show preserale di Paolo Bonolis, “Avanti un altro“, è conosciuta dal pubblico come Miss Claudia. Claudia Ruggeri è la regina del Salottino e spetta proprio a lei presentare i bizzarri personaggi del mini-mondo. Bella e sensuale ma anche con una spontanea vena ironica, è uno dei personaggi più amati dal pubblico. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuida TV, oltre a fare un bilancio della sua esperienza decennale nel programma, Claudia ha commentato anche gli ottimi ascolti del programma. Poi Claudia ha voluto dire la sua anche in merito alla polemica sollevata sull’esibizione dei corpi femminili nei programmi di Paolo Bonolis denunciando come ancora una volta si tratti la questione declinandola al femminile. Nella vita privata, Claudia è sposata con Marco Bruganelli, fratello di Sonia Bruganelli. Le chiediamo se la parentela possa averle creato negli anni qualche problema sul lavoro. Lei ammette però di non avere mai ricevuto trattamenti di favore e di essersi conquistata l’affetto del pubblico. Poi ci ha svelato di come la televisione sia stato anche il luogo d’incontro tra lei e Marco. A convincerla a fare il grande salto è stata la sua amica Laura Cremaschi con cui condivide l’avventura di “Avanti un altro”. Nel suo futuro punta anche alla conduzione. E in tema reality ci fa una rivelazione inaspettata: “Mi era stato proposto di partecipare l’anno scorso all’Isola dei Famosi. Poi però è scoppiata la pandemia. Mi sarebbe piaciuto fare questa esperienza perché sono quelle opportunità che capitano una volta nella vita. Chissà”. Prendendo la palla al balzo, le abbiamo poi rivolto una domanda sulla presenza di Miryea Stabile all’ “Isola dei Famosi”. Cosa ci avrà raccontato al riguardo?

Intervista esclusiva a Claudia Ruggeri, miss Claudia di Avanti un altro

Claudia, sei una delle protagoniste di “Avanti un altro” da 10 anni. Qual è il bilancio di questa avventura?

E’ un bilancio positivo. “Avanti un altro” mi sta regalando tante soddisfazioni e mi ha permesso negli anni di farmi conoscere al pubblico nonostante avessi cominciato a frequentare il mondo della moda e dello spettacolo da quando avevo 16 anni.

“Avanti un altro pure di sera” ha registrato ottimi ascolti. Come commenti questo successo? Te l’aspettavi?

Gli ascolti che stiamo avendo, sia nel preserale sia nell’esordio in prima serata, sono un’ulteriore conferma che il programma non annoia mai. Vi anticipo che anche le prossime puntate saranno molto divertenti. Siamo tutti molto soddisfatti. In questo particolare momento storico, la gente ha bisogno di ridere. “Avanti un altro” da questo punto di vista rappresenta un antidepressivo. L’allegria e la leggerezza regnano e il segreto è non prendersi troppo sul serio. Sono rimasta colpita dal fatto che il programma sia riuscito anche ad intercettare un pubblico più giovane che generalmente opta per le piattaforme.

Com’è nata l’idea del personaggio di Miss Claudia?

Miss Claudia è un ruolo che mi piace tantissimo e che è nata con l’idea di mettere su il salottino del mini mondo, popolato dai personaggi bizzarri. Rispetto alla Supplente, Miss Claudia mi dà l’opportunità di essere me stessa. Mi piace l’idea di scoprire insieme a Paolo i personaggi della puntata. Mi diverto tantissimo e non riesco a trattenere le risate.

Cosa significa lavorare accanto ad un mostro sacro come Paolo Bonolis? C’è un consiglio che ti ha dato di cui fai più tesoro?

Paolo mi ha consigliato di divertirsi perché se ci divertiamo noi si diverte anche il pubblico da casa. Paolo è un mostro della televisione italiana e da lui si può solo imparare. Sono onorata di lavorare con lui. Il bello di fare questo programma è che è tutto improvvisato e neanche Paolo sa cosa può succedere.

Di recente, ci sono state alcune polemiche in merito all’esibizione dei corpi femminili nei programmi di Paolo. Tu cosa pensi? Perché la donna avvenente continua a disturbare così tanto?

La donna avvenente in tv disturba chi ha delle problematiche irrisolte. Chi è che dice che una donna con delle belle forme debba essere considerata un oggetto?. Non è un trauma per nessuno, i bambini si divertono ed è un programma che riunisce le famiglie davanti alla televisione. Ancora una volta mi stupisco poi del fatto che questo non venga fatto notare ad uomo. In trasmissione ci sono stati anche l’idraulico e il personal trainer ma nessuno ha fiatato. Ci vorrebbero due pesi e due misure. Capisco però che ricevere le critiche faccia parte del gioco.

Sei mai stata vittima di body shaming?

Non sono mai stata vittima di body shaming. Ho notato però che il web in generale e i social sono diventati un’arma a doppio taglio. Il fatto di non porre freni a persone che si sentono libere di dire qualsiasi cosa passi loro per la testa è inaccettabile. Ci vorrebbe una maggiore regolamentazione anche per tutelare le categorie più fragili che possono diventare facili prede dei leoni da tastiera.

Con le altre ragazze del salottino si percepisce una bella armonia. E’ così anche dietro le quinte? Ci puoi svelare qualche aneddoto divertente?

Siamo amiche e anche complici. “Avanti un altro” è per me come una seconda famiglia. Trovare colleghe con le quali essere in armonia è una rarità oltre che una grande fortuna. Dietro le quinte succedono talmente tante cose che si potrebbe fare un altro format. Ogni volta che iniziamo la trasmissione andiamo in onda con il trucco colato perché è impossibile non ridere. Io e Laura Cremaschi ci conosciamo da parecchi anni e abbiamo instaurato un bel rapporto che va oltre il programma. Anche con le altre, nonostante la distanza, ci teniamo in contatto tramite messaggi o telefonate.

Il fatto di essere sposata con Marco, fratello di Sonia, ti ha creato qualche problema sul lavoro? E’ stato difficile superare il pregiudizio?

In realtà gli altri non me l’hanno mai fatto pesare. Era più un mio problema. Sono sempre stata trattata come gli altri senza ricevere trattamenti di favore. Se sbaglio mi viene fatto notare come a qualsiasi altra persona del cast. Sia al pubblico che alle persone del cast non interessa che io sia la cognata di Paolo. Per me questa è una grande fortuna perché vuol dire che vengo apprezzata per quello che sono e non per la mia parentela. Sono molto attiva sui social e non ho mai ricevuto commenti fuori luogo in tal senso.

Marco è sempre stato d’accordo sulla tua scelta di fare televisione?

Io e Marco ci siamo conosciuti proprio in televisione. Il nostro incontro è avvenuto proprio grazie a Paolo perché per un periodo ho lavorato a Domenica In. Quando mi è stato presentato Marco non sapevo che fosse il fratello di Sonia e ammetto che all’inizio mi era anche antipatico. Ha sempre saputo che mi piaceva fare televisione e quindi ha abbracciato la mia scelta. Certo, non so quanto ancora continuerò a fare questo lavoro.

Come mai?

Mi sono da poco iscritta all’Università alla Facoltà di Psicologia. E’ un percorso che sto condividendo con Laura Cremaschi. E’ una scelta che abbiamo fatto insieme. Mi mancava il coraggio di fare questo salto da sola e lei mi ha aiutato a mettere in pratica questa decisione. Era qualcosa che mi frullava per la testa da un po’ di tempo. Pensa che ora anche dietro le quinte tra una pausa e l’altra studiamo assieme.

Quello della televisione è sempre stato un tuo sogno?

Ho iniziato il mio percorso come modella. Poi a 18 anni ho debuttato in televisione in un programma assieme a Piero Chiambretti. Dopo quella esperienza non mi sono più fermata.

A livello professionale, c’è la voglia di cambiare? Cosa ti piacerebbe fare in tv?

Mi piace talmente tanto “Avanti un altro” che lo farei a vita. Il mio obiettivo è di continuare a presentare. Se dovesse presentarsi l’occasione la coglierei al volo.

E il cinema invece?

A 18 anni fui presa da Carlo Verdone per il film “L’amore è eterno finché dura”. Avevo un piccolo ruolo ma la ricordo come una bellissima esperienza.

Ad un reality parteciperesti?

Mi era stato proposto di partecipare l’anno scorso all’Isola dei Famosi. Poi però è scoppiata la pandemia. Mi sarebbe piaciuto fare questa esperienza perché sono quelle opportunità che capitano una volta nella vita. Chissà!

Hai partecipato come ospite anche a “La pupa e il secchione e viceversa” decretando la vittoria di Miryea Stabile e Luca Marini. A proposito di Miryea stai seguendo la sua avventura all’Isola dei Famosi? Conoscendola, cosa ti ha più colpito di lei?

La conosco poco ma posso dire che Miryea mi ha trasmesso dolcezza e spontaneità. E’ una ragazza limpida e genuina, senza troppi grilli per la testa.