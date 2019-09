Novità in arrivo per Laura Cremaschi, la Bonas di Avanti un Altro. La bellissima showgirl nell’edizione 2019 2020 non vestirà più i panni della Bonas, ma sarà promessa al ruolo di “Regina del Web” all’interno dello show pre serale di Canale 5.

Laura Cremaschi: da Bonas a Regina del Web ad Avanti un altro

L’edizione 2019 2020 di Avanti un Altro non è ancora partita, ma cominciano a trapelare già le prime importanti novità. Una di queste riguarda la figura della Bonas ricoperta per due edizione consecutive dalla bellissima Laura Cremaschi.

Stando a quanto rivelato in anteprima dal settimane Spy lo show pre-serale di Canale 5, condotto con grandissimo successo da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha deciso di mescolare le carte in tavole “promuovendo” la showgirl ad un nuovo ruolo. La Cremaschi, infatti, dopo aver fatto sognare nel ruolo di Bonas per due anni il pubblico di Canale 5 è pronta a diventare la Regina del Web all’interno dello show.

Al suo posto, invece, arriverà Sara Croce, la ex Madre Natura di Ciao Darwin 2018 promossa a Bonas dell’edizione 2019 2020 di Avanti un Altro.

Una sorta di passaggio di testimone tra due bellezze “made in Italy” pronte a far sognare (e non solo) il pubblico del pre-serale di Canale 5.

Laura Cremaschi, lato B da urlo su Instagram

In attesa di riprendere gli impegni televisivi, Laura Cremaschi continua a far impazzire i suoi fan su Instagram dove condivide foto e video del suo fisico da sballo. Pochi giorni fa la showgirl ha condiviso un video intenta a svolgere una serie di esercizi sullo step. In realtà a colpire l’attenzione dei suoi follower è stato il suo fondoschiena da urlo al punto da scriverle commenti del tipo: “I miei complimenti per il lato B e pazzesco! Sei veramente bella” e “sedere patrimonio dell’UNESCO“.

Non solo commenti positivi, ma anche critiche. Del resto la Cremaschi non è nuova agli attacchi da parte dei follower. Qualche mese fa, in seguito proprio alla partecipazione a Ciao Darwin 2018 nella puntata Reality VS Lavoratori, la Cremaschi era stata duramente attaccata per un suo intervento. ”

“Nel mondo dello spettacolo non c’è rispetto per chi lavora davvero e suda per portare i soldi a casa” aveva scritto una lettrice sottolineando anche l’intervento della Bonas di Avanti un Altro: “Laura Cremaschi ha detto che lei crea contenuti e si fa in quattro, e allora cosa dovrebbero dire gli operai che lavorano in fabbrica?”.

A difenderla in quell’occasione ci ha pensato Maurizio Costanzo che, dalle pagine del settimanale Nuovo, aveva replicato:

“Piaccia o no, questo è il presente e il futuro della comunicazione. Queste persone hanno saputo individuare un pubblico ben preciso e interessi economici capaci di premiare il loro sforzo. Se ci guadagnano vuol dire che lavorano. È solo un mestiere diverso da quelli tradizionali come il panettiere o l’impiegato. Se ne faccia una ragione“.