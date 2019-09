Sara Croce da Madre Natura di Ciao Darwin 8 a Bonas di Avanti un altro. Ebbene si, la bellissima modella sarà la nuova Bonas del preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti nella fascia preserale di Canale 5.

Sara Croce è la nuova Bonas di Avanti un altro

Sara Croce, la Madre Natura dell’ultima edizione di Ciao Darwin, è pronta per una nuova importante esperienza televisiva. Stando a quanto rivelato in anteprima dal settimanale Spy la bellissima 21enne è pronta a vestire i panni della Bonas di Avanti un Altro.

Così dopo Paola Caruso, Giada Papetti e due stagioni di Laura Cremaschi, quest’anno la popolare trasmissione di Canale 5 avrà una nuova Bonas. Si tratta proprio di Sara Croce, quarta classificata al concorso di bellezza di Miss Italia ed ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate.

La modella, stando a quanto riportato dal settimanale, avrebbe già registrato le prime puntate della stagione di Avanti un altro 2019 2020 in arrivo da dicembre (o addiruttura da gennaio 2020) nella consueta collocazione oraria delle 18.45 su Canale 5. Laura Cremaschi, la ex Bonas delle due ultime edizioni, non lascia il programma ma ricoprirà il ruolo di “Regina del Web” nel salottino del programma.

Sara Croce, la Madre Natura torna su Canale 5

Una bella occasione per Sara Croce (qui la nostra intervista), che quest’estate è balzata agli oneri della cronaca rosa per un flirt con l’ex tronista Andrea Damante. L’ex di Giulia de Lellis, infatti, è stato pizzicato in compagnia della bellissima Madre Natura rivelando di essere pronto ad un nuovo amore. ”

“Non è un flirt, questa volta faccio sul serio” ha dichiarato al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ma non è dato sapere se i due sono ancora insieme oppure la loro storia è già finita.

Per la modella, originaria di Garlasco, in provincia di Pavia, si preannuncia una stagione televisiva davvero importante visto che entrerà nel cast della nuova edizione di Avanti un altro!