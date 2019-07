Paolo Bonolis è uno degli indiscussi protagonisti dei Palinsesti 2019/2020 Mediaset. Il conduttore, reduce da un anno di successi e difficoltà, si concentrerà sulla nuovissima edizione di “Avanti un Altro”, il seguissimo game show pre-serale di Canale 5. Niente da fare, invece, per il ritorno de “Il Senso della Vita”.

Paolo Bonolis programmi 2019/2020: torna “Avanti un Altro”

Durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti 2019/2020 delle reti Mediaset si è parlato anche di Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Bonolis, dopo un anno di grandissimi successi con “Avanti un Altro” e “Ciao Darwin”, è stato confermato alla guida del game show campione d’ascolti del pre-serale di Canale 5.

Il conduttore non farà “Il Senso della Vita” essendo impegnato nella nuova edizione del game show la cui partenza è prevista per il mese di dicembre con ben 130 puntate. Avanti un Altro, infatti, andrà in onda da dicembre 2019 fino ad aprile 2020 nella medesima collocazione oraria: alle ore 18.45 naturalmente su Canale 5.

Paolo Bonolis: Ciao Darwin e la vicenda dei rulli

In occasione della presentazione alla stampa dei Palinsesti 2019/2020 Mediaset si è affrontata anche la questione del gioco dei rulli di Ciao Darwin che quest’anno ha coinvolto un concorrente in un terribile incidente. In otto edizioni di Ciao Darwin non era mai successo nulla di questo tipo, anzi il gioco era stato testato e ritentato prima di proporlo ai concorrenti.

Sta di fatto che Gabriele Marchetti, concorrente di “Ciao Darwin 8 – La Resurrezione”, oggi è paralizzato in un letto di ospedale dopo una caduta sui rulli nel gioco del Genodrome. Proprio in questi giorni i familiari hanno rivelato al settimanale Oggi che l’uomo è in grado di muovere solo le dita del piede sinistro e l’avambraccio destro. Una spiacevole situazione che ha visto, dal giorno dell’incidente, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli sempre vicini alla famiglia e allo sfortunato concorrente.