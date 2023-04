Laura Bono rompe il silenzio dopo otto anni con “A un passo“, il nuovo singolo che segna il ritorno della vincitrice di Sanremo Giovani 2005. Prossimamente un nuovo album e un live tour.

Laura Bono e il singolo “A un passo”: un ritorno che arriva dritto al cuore

Con “A un passo” Laura Bono riapre il suo cuore. A distanza di otto anni dall’ultimo album di inediti “Segreto” e dopo l’avventura con “Le Deva”, la vincitrice di Sanremo Giovani 2005 ha deciso di rimettersi in gioco con un brano potente e moderno nato dalla stretta collaborazione con la factory creativa Freak&Chic. Un ritorno che parla d’amore, di speranza e desideri. Il singolo, disponibile da venerdì 21 aprile per Freak&Chic, distribuzione Artist First, è il primo passo di un nuovo percorso artistico per la cantautrice che nel ritornello esplode cantando “stelle che si incendiano”.

Il refrain del brano, potente e martellante, è nelle corde e soprattutto nell’anima della rocker che ha fatto dell’amore, da sempre, il tema portante di tutta la sua discografia. Nel brano “A un passo” canta il dolore, ma per fortuna dopo ogni tempesta ritorna sempre il sole. C’è sempre qualcosa dietro l’angolo pronto a riaccendere in noi la speranza che “i desideri espressi si avverano” anche se li avevamo sotterrati. Il ritorno di Laura Bono è la conferma che nella vita bisogna rincorrere i propri sogni, crederci sempre con quell’entusiasmo che a volte la vita può farci perdere.

Laura, dopo mille difficoltà e porte in faccia, ricordiamo che è forse l’unica vincitrice di Sanremo Giovani a non essere mai tornata in gara tra i Big come regolamento prevede e come la sua musica avrebbe meritato, da oggi è tornata più rocker e splendente che mai con un brano che, se supportato dalla radio, potrebbe regalarle la luce che merita.

Laura Bono, “Scusate il ritardo tour 2023”: concerti a Roma e Milano

Proprio la cantautrice ha raccontato così il nuovo singolo:

Siamo esseri umani che credono a ciò che si può vedere e toccare ma allo stesso tempo abbiamo un disperato bisogno di credere a qualcosa di più inafferrabile. Come accade per esempio in una notte stellata di San Lorenzo, quando le stelle non le puoi prendere ma ti regalano dei desideri da esprimere, e ci vuoi credere. Come la sensazione che gli angeli, seppur invisibili, ti rimangono accanto per sempre, in un mondo dove il reale non è quasi mai per sempre, e ci vuoi credere. “A un passo” è una canzone che parla di distanze. È una passeggiata accanto al dolore, alla vita che va avanti e sullo sfondo un amore sempre più lontano, e non ci vuoi credere.

Dopo l’uscita del nuovo singolo “A un passo”, Laura Bono ha in serbo tantissime sorprese per i suoi fan. A cominciare dal “Scusate il ritardo tour 2023“, il live che la riporterà a cantare dal vivo con tre date:

5 maggio al Taneto di Gattatico (RE)

12 maggio a Roma, Largo Venue

14 maggio ai Magazzini Generali di Milano.

Intanto è uscito anche il videoclip del nuovo singolo e prossimamente è prevista anche la pubblicazione di un nuovo album di inediti ad otto anni distanza dal progetto “Segreto”. Che dire “bentornata Laura”, che questo sia solo il primo passo verso la felicità.