L’Amica Geniale dopo aver conquistato l’Italia e l’America è pronta ad approdare anche Cina. Proprio così, la storia dell’amicizia di Lila e Lenù, nata dalla penna di Elena Ferrante, è pronta a sbarcare anche nel mercato cinese. Le due ragazzine conquisteranno anche la Cina?

L’Amica Geniale, la prima stagione arriva in Cina

L’Amica Geniale di Saverio Costanzo è pronta a registrare un nuovo importantissimo record. Dopo aver conquistato l’Italia e l’America, la serie evento approda in Cina. Proprio così, per la prima volta nella storia un titolo straniero non in lingua inglese sarà trasmesso nel mercato cinese da tre piattaforme streaming.

La serie campione d’ascolti di Raiuno sbarca sulla piattaforma streaming in Cina dove confluiscono ben 250 milioni di telespettatori. L’amicizia di Lila e Lenù, interpretate da Ludovica Nasti e Elisa Del Genio nella prima stagione e da Gaia Girace e Margherita Mazzucco nella seconda, ha tutte le carte in regola per conquistare anche il mercato cinese. Del resto la serie, co- prodotta con la Hbo, è stato un grandissimo successo di critica e pubblico in America.

L’Amica Geniale conquista l’America

L’Amica Geniale di Elena Ferrante è un successo senza precedenti. La serie cult, diretta da Saverio Costanzo e ispirata ai romanzi dell’autrice, si conferma uno dei titoli più importanti degli ultimi anni. Dopo aver letteralmente sbancato l’auditel in Italia, la serie è arrivata anche negli Stati Uniti d’America con una presentazione speciale fatta proprio dal regista:

Quando una storia è così specifica, e lo è in modo così coerente, non ha più confini geografici. Il fatto che sia una storia italiana cambia poco, perchè questi sono personaggi universali.

La seconda serie “Storia del nuovo cognome” è diventata “My Brilliant Friend: The Story of a New Name” per il mercato americano con delle recensioni da cinque stelle. A cominciare dal New York Times che sulla serie ha scritto: “Perfetta da divorare al tempo del Covid 19“. Non solo, anche Vanity Fair USA ha recensito benissimo la serie:

La seconda stagione de L’amica geniale ritrae ancora sapientemente le dinamiche sorprendentemente contraddittorie delle amicizie femminili, ma regala anche momenti drammatici, strabilianti. Ci sono tradimenti pazzeschi, delusioni che spezzano il cuore, brutali atti di violenza, serenate musicali di Gino Paoli durante i temporali e colori pastello del mediterraneo che diventano pop durante la notte.

Un successo anche oltreoceano per “L’amica geniale 1 e 2” che prossimamente si troverà a dover conquistare e convincere anche il mercato cinese. Ci riuscirà? Voi che ne dite?