Ieri sera 2 marzo si è conclusa una delle fiction più amate dal pubblico italiano e non, “L’Amica Geniale”. Una storia decisamente avvincente quella narrata su Rai 1 che ha tenuto incollati i queste sere oltre sei milioni di spettatori che hanno seguito per quattro settimane le vicende di Lila e Lenù. Naturalmente tutti si chiedono se la fiction avrà anche una terza stagione. Ebbene sì!

L’Amica Geniale, avrà una terza stagione: le storie di Lina e Lenù continuano

“L’amica geniale” nella sua seconda stagione (sottotitolata “Storia del nuovo cognome”) si è confermata una delle fiction più amate degli ultimi anni. Tratti dai libri di Elena Ferrante ci hanno presentato uno spaccato di vita della Napoli degli Anni ’50 e ’60, riscuotendo un grande successo soprattutto negli Stati Uniti.

Infatti, la serie prodotta da Rai Fiction con l’americana Hbo (che trasmetterà la seconda stagione negli Usa dal 16 marzo) è tratta dalla popolare saga letteraria di Elena Ferrante. E segue, quindi, lo svolgimento dei quattro romanzi che la compongono. Non c’è l’annuncio ufficiale, ma l’arrivo del prossimo capitolo, è ormai certo.

L’Amica Geniale, anticipazioni terza stagione: “Storia di chi fugge e di chi resta”

Le attrici che hanno impersonato Lila e Lenù Gaia Girace e Margherita Mazzucco dovranno presto lasciare il ruolo per cederlo alle nuove attrici che presteranno il volto alle due protagoniste da adulte. Ma di cosa parlerà la terza stagione della fiction? Ovviamente, se avete letto i libri sapete già tutto…

Il terzo capitolo di “L’amica geniale”, intitolato “Storia di chi fugge e di chi resta”, si svolge negli Anni 70. Elena (cioè Lenù) sta per sposarsi con Pietro quando torna a Napoli e scopre che Lila sta male a causa del massacrante lavoro in fabbrica. Le loro vite poi si separano. Elena torna a Firenze, si sposa e ha due figlie, Adele ed Elsa, ma il matrimonio non funziona. A Napoli, Lila si fidanza con Enzo e lo aiuta a studiare informatica: diventano due programmatori. Nel rione, però, il clima sociale rimane molto teso e Lila chiede a Elena di ospitare suo figlio Gennaro per l’estate. Nino Sarratore, intanto, ritorna nella vita di Elena, diventandone l’amante e spingendola a separarsi da Pietro.

L’Amica Geniale 3 : quando andrà in onda?

Le riprese della terza stagione dovrebbero iniziare dopo l’estate: con buone probabilità potremmo vedere i nuovi episodi nell’autunno 2021.