Claudio Conforti e Alice Allevi stanno per tornare. Sono ufficialmente finite fra la fine di luglio e la prima settimana di agosto le riprese de L’Allieva 3. La data di messa in onda della fiction di Rai 1 è fissata per il prossimo 27 settembre. Manca ancora l’ufficialità, e quindi non si può dare quella domenica sera ancora per certa, ma sono in molti ad affermare che, con tutta probabilità, l’ammiraglia punterà sulla coppia formata da Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi per incollare davanti alla tv quanti più telespettatori possibili dopo la fine delle ferie estive.

L’Allieva 3 trama e cast: tutte le ultime news sulla fiction

Cosa sappiamo sull’amatissima fiction Rai? Ebbene la trama de L’Allieva 3 ci farà tenere, come sempre, il fiato sospeso fino alla fine. Da bravi telespettatori soffriremo per la travagliata storia d’amore fra Conforti e la sua affascinante allieva. Anche se … Alice non sarà più una allieva, bensì una professionista a tutti gli effetti.

Cosa accadrà? Ebbene prima delle tanto agognate nozze fra i due protagonisti dovremo, a quanto pare, soffrire le pene dell’inferno e vedere il prezioso legame che i due hanno creato andare a rotoli per colpa di numerose new entry pronte e portare scompiglio nella love story e a spezzare ogni equilibrio.

Cosa accadrà? In primis il ritorno del fratello di Claudio Conforti dal Brasile metterà a dura prova la relazione fra Claudio ed Alice. L’uomo, totalmente agli antipodi del dottor Conforti, farà sì che lo stimato professore faccia i conti con il suo passato ed arrivi a risolvere problemi dai quali, forse, era sempre scappato.

Dall’altra parte la nuova Suprema dell’Istituto di Medicina Legale, Andrea Manes, metterà a dura prova il rapporto fra Claudio e Alice in quanto affiderà proprio a quest’ultima compiti sempre più importanti con grandi responsabilità. Alice, in poco tempo, si ritroverà talmente oberata dal lavoro da non poter più avere una vita privata ovvero da non aver più tempo per il suo amato Claudio. Oltre a ciò l’ex allieva rimarrà completamente affascinata dal carisma della nuova Suprema, una quarantenne dalla carriera sfavillante, emblema dell’intraprendenza e del successo femminile.

Eppure secondo quanto anticipato dal settimanale Oggi Claudio e Alice, molto probabilmente, convoleranno a giuste nozze. Nelle immagini pubblicate dalla rivista si vede Alice alle prese con l’abito bianco … . Sarà davvero questo il finale? I telespettatori avranno ciò che sognano da anni?

Chi farà parte del cast? Immancabili Alessandra Mastronardi ovvero Alice Allevi e Lino Guanciale nei panni di Claudio Conforti. Dario Aita sarà ancora l’affascinante Arthur Malcomess mentre sono da definire i personaggi di Sergio Assisi e altre new entry.

Fiction Rai, il cast: ecco cosa sappiamo

Mastronardi e Guanciale, come dicevamo, sono stati ovviamente confermati. Così come ritornerà anche Dario Aita. Spazio poi all’ingresso di Sergio Assisi oltre a quello di Stefano Rossi Giordani e Giorgia Gambuzza. Avevamo annunciato in passato anche l’arrivo di Vittoria Belvedere. Altre news? Confermati: Emmanuele Aita, Francesca Agostini, Claudia Gusmano, Antonia Liskova, Giselda Volodi e Francesco Procopio

Presente, però, anche Giorgio Marchesi. Sì. proprio così. Eppure non era morto alla fine de L’Allieva 2? Quali colpi di scena vi saranno?

L’Allieva 3 promo: “finisce così?”

La battuta di Lino Guanciale non ci fa ben sperare, soprattutto se pensiamo a come è finita la seconda stagione dell’amata fiction Rai. Di cosa stiamo parlando?

Nel promo che sta circolando in rete e in tv in questi giorni si vede Alice entrare nello studio di Claudio mentre lui sembra essersi addormentato. Conforti però dice: “Non sto dormendo. Sto ricaricando, sparisci fuori!” Terminata quella che sembra una mini ripresa i due attori sfogliano e leggono insieme il copione de L’Allieva 3 fino ad arrivare alla pagina conclusiva.

Richiamato da Alice, però, a questo punto Claudio dice: “Ma che finisce così?”

Dobbiamo preoccuparci?