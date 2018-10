L’Allieva 2 streaming, come rivedere le puntate

Hai perso una delle puntate de L’Allieva 2? Ecco come e dove rivedere in modalità streaming o OnDemand la serie campione d’ascolti di Raiuno

L’Allieva è tornata con tanti nuovi episodi. La seconda stagione della fiction interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale si conferma un grande successo della Rai con ascolti da record. Sono davvero in tanti però le persone che si domandano come e dove è possibile recuperare in streaming oppure OnDemand le vecchie puntata della fiction dei record. Tranquilli, ci pensiamo noi di SuperGuidaTv a darvi tutte le informazioni di cui avete bisogno.

L’Allieva 2: cast

La fiction, creata da Peter Exacoustos con la complicità di Alessia Gazzola, è tratta dai romanzi di successo “L’allieva, Sindrome da cuore in sospeso” e “Un segreto non è per sempre“. Protagonista principale della serie di successo di Rai1 “L’Allieva” è Alice interpretata da Alessandra Mastronardi.

Ragazza goffa ed entusiasta, specializzanda in Medicina Legale, Alice è alle prese con le difficoltà nel mondo lavorativo e sentimentale. Sebbene abbia ancora molto da imparare, ha una grande qualità: un’empatia con le vittime che la porta ad avere intuizioni decisive nei casi in cui è coinvolta.

Sulla sua strada arriva l’intrigante ed arrogante Dottor Claudio Conforti, interpretato da Lino Guanciale, con cui si instaura una bella complicità. Intanto però Alice resta colpita dal sincero e simpatico Arthur (Dario Aita), il figlio del direttore del suo istituto. Un crescendo di emozioni e colpi di scena in una delle fiction Rai di maggior successo. Nel cast ci sono anche Giorgio Marchesi, Tullio Solenghi e Martina Stella.

Volete rivedere “L’Allieva 2“, la fiction di successo con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale? Tranquilli, ecco cosa dovete fare per rivedere in streaming le repliche della divertentissima serie tv!

Prima di tutto è possibile rivedere in streaming e OnDemand una delle puntate della fiction Rai collegandovi al sito ufficiale Rai Play, cliccando qui.

In caso contrario è possibile rivedere una delle puntate della seconda stagione de “L’Allieva” tramite la app gratuita di SuperGuidaTV!

L‘APP di SuperGuidaTV è disponibile sia per i dispositivi Android che Apple. Ecco i link diretti dove è possibile scaricarla:

Versione ANDROID

Versione IOS

Cosa fare una volta installata l’app?

Una volta scaricata ed installata la APP GRATUITA di SUPERGUIDATV, apritela sul vostro smartphone o tablet e cliccate sull’icona MENU a forma di tendina (in alto a sinistra) facendo attenzione a selezionare la voce “ONDEMAND”

A questo punto dall’interno di questo sottomenù cliccare sull’icona a forma di lente di ingrandimento per ricercare la serie o programma che volete rivedere in streaming. In questo caso dovrete digitare “L’Allieva“. Bene, a questo punto partirà la ricerca di tutti i contenuti video. Una volta completata la ricerca, comparirà la lista di tutti gli episodi disponibili della serie da rivedere in streaming oppure OnDemand.

Facile no? Per qualsiasi tipo di problema, non esitate a contattarci inviando un commento proprio sotto all’articolo!

Buona visione e buon divertimento!