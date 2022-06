Lady Gaga canta a Como al matrimonio di un magnate inglese – Alan Howard – che ieri sera è convolato a nozze alla bella età di 58 anni. Un concerto privato presso Villa Olmo di proprietà del Comune che il miliardario ha affittato per un mese per la “modica” cifra di un milione e 300 mila euro. Scopriamo i dettagli.

La cantante e attrice americana Lady Gaga canta a Como per un magnate inglese

Ieri sera 26 giugno 2022 la Cantante e attrice italoamericana Lady Gaga ha cantato in un concerto privato per le lussuose nozze di Alan Howard di 58 anni che da anni ha una villa nella zona di Bellagio sul lago di Como.

Il concerto si è svolto nel parco di Villa Olmo, di proprietà del comune di Como che Howard ha affittato per un mese intero, pagando alle casse pubbliche un affitto di 1,3 milioni di euro.

Il matrimonio in realtà tra il magnate e la moglie Caroline Byron è stato celebrato due anni fa in piena pandemia, così gli sposi ci tenevano a ufficializzarlo con una sontuosa festa in una location da sogno con gli invitati che sono arrivati via lago.

Chi ha partecipato all’evento lo ha descritto come memorabile. La partecipazione di Lady Gaga pare sia dovuta alla sposa che è una sua fan scatenata. La cantante americana è arrivata giorni fa a Como ed è stata ospite di una villa privata. Tutto il parco di Villa Olmo è stato reso off limits creando qualche polemica di troppo.

Lady Gaga torna sul Lago di Como dopo aver girato House of Gucci per un concerto privato

I preparativi dell’evento sono iniziati il 6 giugno e naturalmente noi comuni mortali possiamo solo immaginare cosa sia stata l’organizzazione: cena preparata da chef stellati, allestimento da sogno, fuochi d’artificio, luci scenografiche e via di seguito. Un evento decisamente sontuoso e spettacolare. Lady Gaga era già stata a Como, lo scorso anno per le riprese del film “House of Gucci”.