Prima della scena finale, ieri sera Canale 5 ha scaldato i motori proponendo ai telespettatori due nuovi episodi de La verità sul caso Harry Quebert. Nell’episodio numero 8 e 9 della serie: Tamara ha fatto visionare a Pratt il foglio rinvenuto a casa di Harry contenente parole d’amore per Nola; Kellergan ha confermato la fondatezza delle loro scoperte a Gahalowood e Marcus. Ecco i due video Mediaset completi per rivedere, in streaming on demand, tutti e due gli episodi di ieri.