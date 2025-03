La Sirenetta, il live action arriva in tv: trama, cast e quando in onda

Il nuovo live action de La Sirenetta arriva ora in tv. La pellicola, uscita nelle sale nel 2023, vede nel ruolo di Ariel, l’attrice Halle Bailey. Scopriamo insieme il cast, la trama e quando andrà in onda.

La Sirenetta, il live action con Halle Bailey su Canale 5

Un grande classico della Disney rivive in un nuovo live action. La Sirenetta (The Little Mermaid) è infatti un film d’animazione del 1989 che ha fatto sognare milioni di bambini al mondo. Basato sull’omonima fiaba di Hans Christian Andersen, la pellicola arriva in tv martedì 11 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.

Ma di cosa parla la rivisitazione de La Sirenetta? La storia è quella che già conosciamo: Ariel, una giovane sirena è la figlia più piccola di Re Tritone. Ribelle e con una voce stupenda, ama esplorare la superficie del mare e un giorno si imbatte nel principe Eric. Per diventare umana e avvicinarsi a lui, stringe un patto con la strega del mare, Ursula. In cambio della sua voce, potrà non essere più una sirena ma avere le gambe. Ma ciò potrebbe cambiare le sorti del regno e mettere in pericolo la sua vita e suo padre.

Il cast e curiosità sul film

Il film, della durata di 2 ore e 15 minuti, è diretto da Rob Marshall (regista di “Chicago”, “Into the Woods” e “Il Ritorno di Mary Poppins”). Ha fatto molto discutere la scelta della cantante e attrice Halle Bailey nel ruolo della protagonista Ariel. Jonah Hauer-King è invece il principe Eric, mentre Javier Bardem interpreta il Re Tritone e Melissa McCarthy ha il ruolo della perfida Ursula.

Nel cast ci sono anche Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Art Malik e Noma Dumezweni. Nel doppiaggio italiano, la voce di Sebastian è quella di Mahmood mentre per Ariel, i dialoghi sono di Sara Labidi e il canto di Yana C. In questo live action, a differenza del cartone, canta anche Eric.