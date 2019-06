Chi ha vinto la prima puntata de La sai l’ultima 2019? A trionfare ieri sera, venerdì 21 giugno, in prima serata su Canale 5, è stata Lidia De Santis. La barzellettiera, infatti, ha vinto per volere del pubblico in studio, peraltro andando direttamente in finale, così come previsto dal regolamento. Lidia fa parte della squadra vincitrice al debutto, quella capitanata da Gianluca Fubelli “Scintilla”; il primissimo eliminato, invece, corrisponde al nome di Gianpaolo Cantoni. Ecco qui il video Mediaset col primo verdetto, comunicato nello show di Canale 5 condotto da Ezio Greggio.