Ignazio La Russa ospite de L’Aria che tira, il programma che racconta e analizza l’economia e la politica più vicina alla vita di tutti i giorni parla di femminicidio. “E’ una questione di uomini, bisogna prendere coscienza noi uomini‘ – dice il Presidente del Senato della Repubblica nella XIX legislatura precisando – “il segnale deve partire dalle famiglie fin da piccoli“.

Ignazio La Russa sul comportamento dei fili: “se manca di rispetto a una ragazza tiragli un ceffone”

Ignazio La Russa, il Presidente in carica del Senato della Repubblica, durante il programma “L’Aria che tira” di Myrta Merlino ha parlato di femminicidio. Sulla scia della tragedia di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago incinta di sette mesi uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, il Presidente del Senato senza girarci troppo intorno ha detto:

Femminicidi? Il rispetto per le donne nasce in famiglia, sin da quando i figli sono piccoli. Io ci ho provato coi miei 8 figli maschi e credo di aver fatto un buon lavoro. Se vedi che tuo figlio manca di rispetto a una ragazza, tiragli un ceffone. Ma tiraglielo forte, vedrai che se lo ricorda.

“SE TUO FIGLIO MANCA DI RISPETTO A UNA RAGAZZA, TIRAGLI UN CEFFONE FORTE”: LA RICETTA DI #LaRussa CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. pic.twitter.com/DgQ8fIYUKe — RunAtOnce (@RunAtOnce) June 7, 2023

Non solo, La Russa ha poi aggiunto:

Se fossi al governo, il femminicidio sarebbe uno dei temi che cercherei di affrontare con la maggior energia possibile. L’ho detto anche ai carabinieri, si può fare subito: raddoppiare il numero dei carabinieri che si occupano dei reati di genere, da 600 a 1200. Ma non basta bisogna anche indire una manifestazione di soli uomini perché il femminicidio è una questione di uomini. Così si fa capire che noi uomini dobbiamo prendere coscienza. Un segnale deve partire dagli uomini e dalle famiglie”.

Ignazio La Russa, le parole sul femminicidio dividono il web. Nicola Porro: “se qualche genitore…”

Il presidente del Senato Ignazio La Russa sul tema del femminicidio ha rivendicato il “problema” nella sfera familiare. Le sue affermazioni hanno diviso l’opinione pubblica, ma c’è chi appoggia le sue parole.

Tra questi Nicola Porro che sui social ha detto: “voglio dire una cosa in un mondo che se qualche genitore avesse dato qualche schiaffone in più, anche se so che è molto difficile dare uno schiaffone ai propri figli, forse forse forse qualche comportamento di mer*a da questi ragazzini forse l’avremo avuto in meno“.