Stop alla messa in onda de “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti. Salta l’appuntamento di oggi, mercoledì 13 maggio 2026, del seguitissimo game show dell’access prime-time di Canale 5. Scopriamo il motivo e quando torna in onda.

La Ruota della Fortuna, la puntata di oggi – 13 maggio 2026 – non va in onda

Oggi, mercoledì 13 maggio 2026, non va in onda la puntata de “La Ruota della Fortuna“, il quiz show di successo condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui su Canale 5. Il programma, campione d’ascolti di Canale 5, salta il consueto appuntamento per lasciare spazio alla messa in onda di un evento sportivo molto atteso. Mediaset, infatti, ha modificato la programmazione televisiva per trasmettere la diretta della finale di Coppa Italia 2026 che vede Lazio-Inter sfidarsi per il trofeo. Un match che si preannuncia imperdibile per milioni di sportivo e tifosi, visto che la squadra che vince il trofeo ottiene, per la stagione seguente, la qualificazione alla fase campionato dell’Europa League.

Una piccola pausa, quindi, per “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti in un momento che vede il game show “lottare” tutte le sere nella gara degli ascolti contro “Affari Tuoi” di Stefano De Martino. Ecco come cambia la programmazione di Canale 5 nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio 2026:

18:40 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:40 – Lazio-Inter (Coppa Italia)

La Ruota della Fortuna, quando in onda la nuova puntata

Lo stop della puntata di oggi de “La Ruota della Fortuna”, mercoledì 13 maggio 2026, non sorprende più di tanto i tantissimi fan del quiz show. La pausa di stasera è la terza nel giro di poche settimane considerando che il programma ha saltato le puntate del 3 marzo e del 21 aprile per lasciare spazio alla messa in onda delle partite di calcio Inter e Como valida per la semifinale di Coppa Italia.

Quando torna in tv “La Ruota della Fortuna”? I fan del seguitissimo programma non dovranno attendere più di tanto, visto che l’appuntamento con il quiz show è confermato per giovedì 14 maggio dalle ore 20.40 su Canale 5. Non solo, ricordiamo che Gerry Scotti è pronto a fare compagnia ai telespettatori fino al 15 luglio 2026 prima di lasciare spazio al debutto di “The Wall” condotto da Max Giusti.