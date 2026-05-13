Torna l’appuntamento in diretta con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo insieme le anticipazioni e i casi al centro della diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni della diretta di stasera, 13 maggio 2026

Stasera, mercoledì 13 maggio 2026 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, si occupa della scomparsa di Sonia Bottacchiari con i suoi due figli. Che fine ha fatto la donna? Le telecamere del programma di Federica Sciarelli sono arrivate nei luoghi della scomparsa. Spazio poi alle ultime news sul delitto di Garlasco e le recenti indagini sulla morte di Chiara Poggi. Per la procura di Pavia il quadro accusatorio contro Sempio è solido. La difesa, dopo una consulenza “personologica”, è sulla linea che gli indizi siano stati cuciti addosso a Sempio per confezionare un mostro.

Nella prossima puntata: Avvelenate a Pietracatella: La ricina in uno dei cibi per la Vigilia? Chi c'era in quella casa e chi avrebbe portato il veleno? Mercoledì #13maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#chilhavisto→https://t.co/be6UCvEued pic.twitter.com/NwZ7OG7k4y — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 12, 2026

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 13 maggio 2026

Durante la diretta di stasera, mercoledì 13 maggio 2026, di “Chi l’ha visto”, Federica Sciarelli si occuperà anche del mistero che avvolge la morte di mamma e figlia a Campobasso. Le due sono morte per avvelenamento e intossicazione da ricina, un veleno che, stando alle indagini, le due avrebbero ingerito il 24 dicembre. Tanti sono i dubbi da chiarire, visto che fino a poco tempo fa si pensava che le due avessero ingerito la ricina il 23 dicembre. Chi c’era in quella casa e chi avrebbe portato il veleno? La sostanza era in uno dei cibi preparati per la Vigilia?

Come sempre durante la diretta di Chi l’ha visto di stasera non mancano gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni da parte del pubblico da casa. Ricordiamo: chi volesse partecipare in diretta può farlo tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.