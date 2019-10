I principali temi della puntata di Una Vita di oggi, lunedì 21 ottobre 2019, sono stati la malattia e il concetto di indulgenza. Nell’odierno episodio della soap opera, infatti, Servante ha continuato a fingersi malato. Padre Telmo, invece, ha esortato le signore di Acacias a comportarsi da brave cristiane e perdonare. Ecco la nuova puntata intera di Una Vita, trasmessa su Canale 5 dalle ore 14.10 alle 14.45 circa di oggi pomeriggio. Il video Mediaset completo per rivederla in streaming on demand è disponibile in apertura.