Un grave lutto colpirà Mercedes, José Luis e la famiglia Lujan nelle puntate future La Promessa. Jimena muore dopo aver scoperto l’identità dell’amante del marito. La giovane donna si getterà nel vuoto, lasciandosi dietro un profondo senso di colpa che assalirà sia Manuel che i suoi genitori.

Anticipazioni La Promessa: Manuel confessa alla moglie di amare un’altra donna

La storyline prenderà il via nel momento in cui Manuel confesserà alla moglie di non averla mai amata, e di avere da sempre nel cuore un’altra donna. Di chi si tratterà? Jimena se lo domanderà più volte, e all’inizio penserà che possa trattarsi di di Blanca Palomar, l’amica fotografa del marchesino.

Ben presto però Jimena capirà che la sua prima impressione era sbagliata, e riuscirà a dare un nome alla donna che le ha “rubato” l’amore di Manuel quando – rovistando nell’hangar – troverà delle foto che il marito avrà scattato a Jana Exposito durante la loro fuga d’amore al mare.

Capirà così che sarà la domestica la responsabile della sua infelicità, e si preparerà a mettere la coppia in cattiva luce con i marchesi.

La Promessa, spoiler spagnoli: la vendetta di Jimena

Jimena prenderà le foto compromettenti e subito dopo chiederà a sua madre Mercedes di riunire tutti in salotto a un orario prestabilito. Il suo intento sarà fin troppo chiaro: la giovane intenderà mostrare ai marchesi e ai suoi genitori quelle immagini che dimostrano il tradimento del marito. Tuttavia qualcosa non andrà secondo i suoi piani.

Spoiler spagnoli La Promessa: Jimena inchiodata da Abel

A rovinare i propositi di vendetta di Jimena sarà il dottor Abel Bueno, che proprio quel pomeriggio deciderà di confessare al padre della ragazza di averla aiutata a inscenare una gravidanza. Dopo aver già raccontato a Manuel, Cruz e Alonso come si sono svolti i fatti, Bueno parlerà con José Luis con l’intento di inchiodare la giovane alle sue responsabilità.

Quando Jimena si presenterà in salotto con in mano le foto compromettenti, troverà suo padre furioso. Il Duca sembrerà sul punto di picchiare la figlia e le rivolgerà dure parole di rimprovero. In preda alla rabbia José Luis minaccerà la figlia di rinchiuderla in convento, accusandola di aver rovinato la reputazione della sua famiglia.

La morte di Jimena nelle prossime puntate La Promessa

Josè Luis seguirà la figlia fino alla rampa di scale situata nell’atrio principale, e qui sarà bloccato da Alonso. Jimena spaventata si affretterà a rifugiarsi sulla parte alta delle scale, e da lì accuserà tutti di averla sempre trattata come “merce di scambio”.

Subito dopo – rivolgendosi al marito – griderà che la sua sola colpa sarà stata quella di averlo amato.

In preda alla confusione più totale, la giovane donna si getterà poi dalla balaustra. L’impatto con il suolo sarà violentissimo e per lei non ci sarà più nulla da fare. Morirà poche ore dopo. La sua uscita di scena tragica porterà però un nuovo alone di mistero alla trama. Mentre tenterà di rianimarla il dottor Abel troverà infatti nella tasca della giovane le foto che immortaleranno Manuel e Jana felici su una spiaggia, e deciderà di non dire niente a nessuno e tenerle per sé.

Con quale scopo Abel avrà deciso di impossessarsi di scatti così compromettenti per il marchesino e la domestica? Starà forse pensando a qualche forma di ricatto? Lo scopriremo tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno ulteriori news La Promessa.