Fabio Caressa è il nuovo conduttore di Money Road. Il telecronista, che ha accompagnato la vittoria dell’Inter nella semifinale di Champions contro il Barcellona, avrà ora un programma tutto suo. Scopriamo insieme di cosa si tratta e dove vederlo.

Money Road con Fabio Caressa: quando in tv

Fabio Caressa diventa conduttore. Il giornalista, che in passato ha partecipato come concorrente a Pechino Express, è al suo esordio alla guida di uno show. Si tratta di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, un format internazionale (Tempting Fortune) che arriva nel nostro paese. La messa in onda è prevista prossimamente per tutti gli abbonati di Sky e in streaming su Now.

Ad annunciare l’inizio del programma e a spiegarne un po’ il funzionamento è stato Fabio Caressa con dei video postati sui profili social.

“La compagnia delle Tentazioni sarà costantemente messa ad un bivio: da un lato l’interesse personale, dall’altro quello del gruppo. Dove finisce l’egoismo? E dove comincia l’altruismo? Riusciranno a resistere alle tentazioni?“.

Ma di cosa parla Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo? Dodici persone comuni dovranno fare un trekking in una giungla malese solo con solo il minimo indispensabile alla sopravvivenza. Nel corso delle puntate saranno sottoposti a delle tentazioni, con una cerimonia dei bauli, e ogni volta che cederanno dovranno decurtare il montepremi finale. I bauli potranno contenere bonus, possibilità o doveri.

A #MoneyRoad la natura umana (e non solo) verrà messa costantemente alla prova. Per citare

Fabio Caressa: dove finisce l’egoismo e dove inizia l’altruismo?

#MoneyRoad – Ogni tentazione ha un prezzo prossimamente su Sky. pic.twitter.com/v4iL4ewswi — Sky (@SkyItalia) April 24, 2025

Chi sono i concorrenti

Money Roas è uno show Sky Original, prodotto da Blu Yazmine. Si tratta di uno strategy game che vedrà in totale 12 i concorrenti che verranno annunciati sui social nei prossimi giorni. Tra questi vi è Marco, 22 anni e stylist; Alessandro, creativo pubblicitario di 37 anni che da Lecce si è trasferito a Milano. E ancora Benedetta, 53enne di Napoli che vive a Milano, la donna è appassionata di mountain bike ed ha origini nobili.