Le notizie che arrivano dalla Spagna rivelano momenti di alta tensione tra Jana e Alonso. Nei prossimi episodi La Promessa Alonso e Cruz reagiranno molto male all’annuncio del fidanzamento tra Manuel e Jana. La marchesa offrirà alla domestica una borsa piena di soldi e, quando Jana rifiuterà l’offerta di Cruz, Alonso la caccerà dalla tenuta.

Anticipazioni spagnole Soap “La Promessa”: Manuel annuncia le nozze con Jana

L’amore “segreto” tra Manuel e Jana avrà le ore contate, e nelle prossime puntate La Promessa il marchesino sarà intenzionato a vivere alla luce del sole la sua love story con Exposito. Il marchesino informerà infatti i genitori di avere intenzione di sposare Jana, una decisione che né Alonso né Cruz sembreranno gradire. Poco dopo Manuel sarà arrestato con l’accusa di aver ucciso Gregorio.

Mentre l’erede al marchesato sarà dietro le sbarre, Cruz e Alonso cercheranno di risolvere definitivamente la questione del matrimonio. L’uomo offrirà a Jana del denaro, ma la domestica rifiuterà l’offerta. In seguito Exposito troverà nella sua camera una borsa piena di soldi, e a quel punto vorrà chiarire la questione.

Alonso caccia Jana da La Promessa

Jana si recherà subito da Cruz e le ribadirà che non sarà disposta a lasciarsi compare. La domestica – dopo aver passato tante vicissitudini – inizierà a vedere la possibilità di realizzare il suo sogno d’amore con Manuel e non ci saranno somme sufficienti per convincerla a rinunciare a questo sogno.

La discussione degenererà, e Jana rivolgerà parole molto dure a Cruz e Alonso. A quel punto il marchese vedrà un’unica possibile soluzione: licenziare Jana e allontanarla dalla tenuta!

La Promessa spoiler: Manuel nei guai, Romulo lascia la tenuta

Nel frattempo Manuel non se la passerà molto bene in carcere. Il sergente Emilio Burdina sarà sempre più convinto che sia stato proprio lui a continuerà a uccidere Gregorio Castillo.

La situazione per il marchesino si farà sempre più complicata, tanto che Romulo non esiterà a lasciare la tenuta per tentare di salvarlo. La sua partenza improvvisa apparirà molto sospetta a Lorenzo, e il capitano De La Mata vorrà indagare sulle motivazioni che avranno spinto il maggiordomo a un tale gesto.

Riuscirà Romulo a tirare fuori dai guai Manuel, e soprattutto riusciranno il marchesino e Jana a coronare il loro sogno d’amore? Lo scopriremo tra qualche giorno, nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati.