Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i fans della telenovela spagnola La Promessa. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 18 al 24 aprile, assisteremo a un’escalation dei problemi mentali di Eugenia, che arriverà a minacciare il capitano con un tagliacarte. Nel frattempo Curro scoprirà qualcosa che lo porterà a chiedersi perché Jacobo abbia tentato di ucciderlo. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa, puntate italiane dal 18 al 24 aprile

Curro si rivolge a Manuel per capire il legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma scopre qualcosa di molto diverso da ciò che si aspettava. Così – insieme a Lope – continua a chiedersi perché Jacobo abbia cercato di ucciderlo.

Nel frattempo Maria affronta Samuel per la lettera di ammonizione ricevuta, ma il sacerdote la tranquillizza spiegando che è solo un richiamo, probabilmente per il matrimonio celebrato fuori da un luogo consacrato. Maria, però, sospetta che dietro ci sia Petra. Intanto proprio Petra – sentendosi ancora esclusa dalla servitù . si confida con il parroco, che chiede a Maria di darle una possibilità, ottenendo il suo assenso.

Trame settimanali della telenovela spagnola La Promessa

Leocadia tenta di creare un’alleanza tra i De Lujan e il duca De Carvajal y Cifuentes, proponendo che quest’ultimo diventi il padrino dei figli di Catalina e Adriano. Pur non provando particolare simpatia per il duca, la coppia alla fine accetta per pura convenienza.

Simona prova a riavvicinarsi a Toño che, spinto da Manuel, decide di lasciar perdere i rancori e fare pace con la madre. Però, Manuel comincia ad avere seri dubbi su di lui, rafforzati dalle rivelazioni del sergente Burdina, il quale si propone di arrestarlo ma trova l’opposizione del marchesino.

La Promessa spoiler settimanali

Teresa racconta a Petra e a Romulo di aver trovato Eugenia in uno stato alterato, al punto da minacciare il capitano con un tagliacarte. Il ritrovamento di un sonaglio di Andrés nella sua camera aumenta i sospetti.

Eugenia mostra segni sempre più evidenti di follia, arrivando a dimenticare azioni recenti, come un regalo fatto a Curro, e iniziando a nascondere oggetti e cibo. Il suo comportamento finisce per far temere un peggioramento della sua condizione, mentre Lorenzo e Leocadia tramano per farla impazzire del tutto.

Cos’altro accade nella soap di Rete 4?

Tra i domestici si intrecciano varie vicende: Vera racconta a Pia e a Teresa i suoi dubbi sul regalo di Lope, mentre lui scopre che lo smeraldo del braccialetto è falso e vorrebbe riportarlo in gioielleria, ma Curro glielo impedisce.

Intanto Ricardo – ancora in attesa di Santos – si apre con Pia e trascorre con lei una piacevole serata in compagnia di Romulo ed Emilia. Tra questi ultimi due nasce un’intesa forte, che culmina con un bacio. Subito dopo la donna annuncia che dovrà lasciare La Promessa per tornare a lavorare con il dottor Ferrer, decisione che Catalina e Pia cercano di contrastare. Romulo invece si sente in colpa, pensando che la scelta sia scaturita in seguito a ciò che è accaduto tra loro.