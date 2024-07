Le anticipazioni La Promessa in onda dal 3 al 9 agosto 2024 si preannunciano adrenaliniche. Riflettori puntati su Martina, che sarà protagonista di un forte malessere che farà preoccupare tutti alla tenuta. Margarita, preoccupata per la salute della figlia, chiederà aiuto a Jana e Abel. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

La Promessa anticipazioni: trame dal 3 al 9 agosto 2024

Nelle prossime puntate della soap spagnola assisteremo a momenti di tensione a palazzo. Martina accuserà forti disturbi e dichiarerà che il suo malessere è legato ai sensi di colpa che proverà nei confronti del padre. Le sue giustificazioni però non convinceranno Margarita.

La madre della giovane deciderà così di chiedere aiuto a Jana e Abel, che visiteranno la ragazza per scoprire le origini del suo malessere.

Sia Exposito che il dottor Bueno saranno concordi nel formulare la loro diagnosi: il malore di Martina sarà dovuto a un consumo eccessivo di alcool. La giovane però negherà di aver bevuto.

Alonso stringe un patto con Curro nelle prossime puntate La Promessa

Nei prossimi episodi La Promessa ci sarà spazio anche per Curro. Il giovane chiederà ad Alonso di poterlo aiutare nella gestione degli affari. Alonso – che ancora crederà che Curro sia suo nipote – accetterà e gli affiderà l’incarico di occuparsi della contabilità della tenuta. Il marchese porrà un’unica condizione: che Cruz venga tenuta all’oscuro del loro accordo.

Questo evento porterà a un ulteriore avvicinamento tra Alonso e il giovane, che sicuramente non piacerà affatto alla marchesa, e darà modo a Curro di trascorrere più tempo con il suo vero padre senza destare sospetti.

La Promessa, spoiler al 9 agosto

Manuel inviterà la moglie Jimena a fare ritorno a casa dei suoi genitori, ma Cruz non sarà d’accordo con il marchesino perché temerà che questo possa originare nuovi pettegolezzi sulla sua famiglia. La giovane potrà così restare alla tenuta, e deciderà di dare al consorte una seconda occasione.

Nei prossimi episodi di sarà spazio anche per le vicende di Feliciano, che confiderà a Petra di avere raccontato a Teresa quanto accaduto a suo padre il giorno in cui è morto. La donna non potrà fare a meno di preoccuparsi, al pensiero che anche la cameriera sarà al corrente dei dettagli sull’omicidio.

La Promessa, cos’altro accade?

Jeronimo inizierà a pianificare il suo arrivo a casa dei Lujan sotto mentite spoglie. Alcuni atteggiamenti nel suo comportamento però daranno da pensare: per quale motivo l’uomo chiederà a Pelayo delle informazioni riguardo alla servitù?

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans, con i nuovi episodi inediti in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5.