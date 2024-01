Le anticipazioni La Promessa in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024 si preannunciano particolarmente ricche di eventi. La soap iberica promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi. Gli spoiler spagnoli ci rivelano che i prossimi appuntamenti saranno incentrati su Jimena, che dopo aver preso le redini della tenuta costringerà Jana ad obbedire ai suoi ordini. L’atteggiamento della donna però non piacerà affatto a Manuel, che interverrà prendendo le difese di Jana. Ma cosa accadrà nei prossimi episodi inediti della soap iberica? Scopriamolo insieme.

La Promessa, anticipazioni: trame dal 27 gennaio al 3 febbraio 2024

Le puntate inedite in onda dal 27 gennaio al 3 febbraio vedranno Jimena e Jana sempre più agguerrite. La moglie di Manuel si ritroverà a prendere in mano le redini della tenuta dopo la partenza di Cruz, e non si farà scrupoli a dare ordini alla domestica.

Tutta la servitù reagirà male davanti all’idea di essere costantemente comandata da lei, ma la moglie di Manuel si accanirà in particolare su Jana, con l’intento di umiliarla. Jimena le ordinerà di pulire il camino, una richiesta che non piacerà affatto a Manuel, che reagirà imponendo alla moglie il silenzio.

Spoiler La Promessa al 3 febbraio 2024

Nel frattempo Salvador apparirà sempre più in crisi, a causa dell’imminente matrimonio con Maria. L’uomo non tarderà a svelare alla futura moglie i motivi del suo stato d’animo, ammettendo di non sentirsi pronto per il grande passo.

La data della cerimonia è già stata fissata e i dubbi dello sposo – che non si sentirà più sicuro al 100% – potrebbero segnare una battura d’arresto imprevista alla loro storia d’amore.

Maria dubbiosa nelle prossime puntate La Promessa

I dubbi di Maria non tarderanno ad affacciarsi nella sua mente: Salvador si sarà forse stancato della loro relazione?

Per cercare di rimediare e far di nuovo sentire al ragazzo l’amore e la vicinanza di Maria, Martina consiglierà alla cameriera di organizzare una festa a sorpresa.

Per sapere qualcosa di più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni La Promessa per il momento terminano qui. L’appuntamento è tra qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove anticipazioni di questa avvincente soap che ha conquistato il cuore di tantissimi fans.