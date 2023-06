Salta l’appuntamento di oggi – lunedì 12 giugno 2023 – con la soap spagnola La Promessa. La telenovela iberica – da poco giunta sulle reti Mediaset – non andrà in onda. Quali sono i motivi del cambio di programmazione del palinsesto Mediaset? Continua a leggere e scopri le ragioni di questo improvviso stop.

La Promessa non va in onda oggi, 12 giugno 2023

Lo scorso venerdì abbiamo lasciato i protagonisti de La Promessa alle prese con le inevitabili conseguenze sul delitto di Tomas. In particolare l’arresto di Lola aveva suscitato non poco clamore tra la servitù, tanto che Alonso aveva dovuto riunire tutti i dipendenti per invitarli a evitare ogni forma di pettegolezzo che avrebbe finito inevitabilmente per screditare il buon nome della famiglia Lujan.

Dopo la consueta pausa del weekend in molti attendevano l’appuntamento di oggi per scoprire se l’invito di Alonso avesse prodotto gli effetti sperati. Purtroppo però i tantissimi fans de La Promessa dovranno avere ancora un po’ di pazienza, perché la soap oggi – lunedì 12 giugno – è stata cancellata dal palinsesto Mediaset.

L’improvvisa morte di Silvio Berlusconi ha difatti portato il colosso di Cologno Monzese a rivedere l’intero palinsesto di oggi per lasciare spazio a un lungo memorial sul padre di Pier Silvio Berlusconi e fondatore delle reti del Biscione. Lo Speciale TG5, che è iniziato stamani alle 10.40, si protrarrà infatti fino alle 18.25, per poi interrompersi brevemente e tornare con la lunga diretta televisiva dalle 20.00 a mezzanotte.

Il memorial sulla vita di Silvio Berlusconi ripercorre tutte le tappe più significative dell’uomo che ha rivoluzionato la televisione italiana, che ha saputo distinguersi nel mondo dello sport, della politica e dell’immobiliare. Il tributo – trasmesso in simulcast su Rete4 e Tgcom24 – non prevede interruzioni pubblicitarie, per dar modo ai telespettatori di seguire la narrazione senza alcuna interferenza.

La Promessa, quando tornerà in onda?

La nuova soap spagnola di Canale 5 tornerà a tenerci compagnia sul piccolo schermo già domani – martedì 13 giugno – con una nuova puntata che prenderà il via alle 14.43 su Canale 5. Appuntamento solo rimandato quindi, per i tantissimi fans della telenovela iberica che in pochi giorni ha saputo conquistare il cuore di moltissimi telespettatori.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news La Promessa continuate a seguirci.