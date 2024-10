Una bella sorpresa per i fans La Promessa, che dopo aver assistito al “passaggio” della soap spagnola da Canale 5 a Rete 4, potranno trovare ad attenderli le vicende di Jana e Manuel anche nel weekend. A partire da oggi – sabato 5 ottobre – la serie tv iberica tornerà a tenerci compagnia nel fine settimana, con episodi inediti in onda anche il sabato e la domenica.

La Promessa in onda oggi su Rete 4

Dopo aver abbandonato il daytime pomeridiano di Canale 5 ed essersi trasferita su Rete 4, dove gli episodi vanno in onda alle 19:40 circa, La Promessa regala ai suoi tantissimi fans una sorpresa. Al contrario di quanto avveniva sulla rete ammiraglia Mediaset infatti, le vicende di Jana si presenteranno al consueto appuntamento con gli spettatori anche nel weekend.

La soap non verrà trasmessa solo nel daytime feriale, ma avrà il compito di trainare anche la versione del fine settimana di “4 di sera” – il talk show politico condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra – in onda nell’access prime time di Rete 4. La nuova programmazione prevede infatti la messa in onda della telenovela spagnola 7 giorni su 7 nella fascia preserale di Rete 4. Anche per il fine settimana sarà mantenuto lo slot orario degli altri giorni, e i nuovi episodi La Promessa andranno in onda dalle 19:40 alle 20:30 circa.

Manuel furioso con Abel nella puntata La Promessa in onda stasera

Cosa accadrà nei due episodi La Promessa in onda in questo weekend su Rete 4? Gli spoiler rivelano che Manuel sarà furioso con Abel a causa dell’atteggiamento irrispettoso che ha avuto nei confronti di suo padre Alonso.

Negli episodi La Promessa weekend ci sarà spazio anche per Simona, che riacquisterà fiducia in Vera e deciderà di riaccoglierla nuovamente all’interno della cucina. Lorenzo fingerà un attacco di sciatica per non partecipare alla battuta di caccia che ha organizzato insieme alla marchesa Cruz, durante la quale i due avranno programmato l’omicidio di Curro. Il capitano De La Mata cercherà così di costruirsi un alibi, che potrà tornargli utile dopo la morte del ragazzo. Pelayo intanto confesserà a Catalina di aver allontanato definitivamente Geronimo dal palazzo.